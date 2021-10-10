嗡嗡包首採「線上線下混合發」　柯文哲要加速E化：一定越來越流行

▲台北市政府國慶升旗典禮。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

中華民國110年雙十國慶，台北市政府於早上7時舉辦升旗典禮，並且發放先前上網預約的500份嗡嗡包，另由台北市長柯文哲於現場抽出3000份線上嗡嗡包，採郵寄到家模式；序列第一領取嗡嗡包的汪先生表示，自己搶得當下不知道自己序列第一，「滿意外的，也覺得很開心。」

柯文哲上午出席北市府前升旗典禮，此次主題為「台灣加油，台北強」，柯文哲致詞時提及，今年受到新冠肺炎疫情影響，現場有管制人數，僅留500個空位，但還是有許多市民特別跑來參加，謝謝大家支持，移居永續城市是北市府願景和目標，北市府會持續努力。

柯文哲表示，今年推出第七代嗡嗡包屬於多功能，特色是大人小孩都可使用，因為不能聚集太多人，所以現場發放500個，另有3000個留為線上抽籤，並採郵寄模式，「這也是一種變通方法。」日後在很多大型活動時，線上線下混合辦理一定會越來越流行，而市府未來一年的最重要工作就是加速E化，「比振興更重要的應當是產業轉型，這是我們努力的目標。」

今年除了現場僅發放500個嗡嗡包之外，還跟打疫苗相同辦法，採「宇美町式」發放，也就是民眾坐在椅子上，由柯文哲依序發嗡嗡包。現場序列第一領取嗡嗡包的汪先生表示，自己9日才收到報到序列通知，並得知自己是第一名，登記當下只顯示「報名成功」，而且「隔很久，畫面一直轉，最後跳出來時顯示已經報名成功」。





▲領取嗡嗡包序列第一的汪先生認為，自己運氣很好，可以成為序列第一且近距離接觸到台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝，下同）

汪先生提及，往年有搶過嗡嗡包，而去年則是沒有搶到，今年成功報名後滿開心的，畢竟當下只覺得「有中就好」，現在認為自己運氣很好，還可以成為序列第一，「第一次這麼近距離接觸到柯市長，以前就算有搶到嗡嗡包，也是排在很後面。」

不過現場還是有些民眾不曉得現場無法領，一大早到現場撲空，柯文哲表示，由於不能群聚，所以今天都是線上抽獎，3000名額直接寄到家，這的確是所謂數位落差，不是每個人都會去看網路消息。

柯文哲認為，還是要持續堅持整體國家E化，以前北市府沒人想開視訊會議，但後來碰到疫情，大家這1至3個月都習慣了，且發現開視訊會議省下很多時間，例如以前翡水處、交通局等要從外面進來市府開會，現在用視訊省下很多時間，效率變高。

關於今年升旗活動僅只有國民黨、民眾黨與無黨籍的台北市議員到場，完全沒有民進黨籍市議員出席，是否因為熊好券爭議讓府會關係緊張？柯文哲一開始直言，「不會啦！」隨後反問現場媒體「沒有民進黨議員嗎？好像有啊！」聽聞現場真的沒有民進黨籍市議員後，僅回應「這樣喔。」

另外，針對基隆市長林右昌稱「中央不管做什麼柯文哲都會罵」，柯文哲僅稱「哎唷！誤會大了。」