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迎接連假返鄉潮　雲林啟動「疫苗接種專車」

▲衛生局今假日接種服務開始，與台大雲林分院合作，出高鐡站提供接駁專車接送至台大虎尾院區施打點接受服務，「到高鐵即到快打站」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局長曾春美親臨高鐵雲林站代表縣長服務返鄉的長者，協助長者搭乘專車，陪同至接種站接種，在留觀時與長者寒暄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善接獲鄉親反應，旅居外地的雲林鄉親因疫苗數量不足，無法施打莫德納第二劑。責成衛生局今（9）日於縣內23家醫療院所投入假日接種服務開始，方便子女帶符合接種資格的父母返鄉接種，並與台大雲林分院合作，出高鐡站提供接駁專車接送至台大虎尾院區施打點接受服務，「到高鐵即到快打站」。

雲林縣衛生局表示，今首日即有22位來自各縣市的鄉親（或由子女陪同）返鄕施打疫苗，雲林縣衛生局長曾春美親臨高鐵雲林站代表縣長服務返鄉的長者。協助長者搭乘專車，陪同至接種站接種，在留觀時與長者寒暄，對於張麗善縣長的貼心及用心，以及衞生局的安排都覺得「揪甘心」，讓他們覺得是雲林縣政府的一大德政，更是雲林人的驕傲，更讓他們覺得娘家雲林縣是他們的依靠。

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▲衛生局今假日接種服務開始，與台大雲林分院合作，出高鐡站提供接駁專車接送至台大虎尾院區施打點接受服務，「到高鐵即到快打站」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲衛生局今假日接種服務開始，與台大雲林分院合作，出高鐡站提供接駁專車接送至台大虎尾院區施打點接受服務，「到高鐵即到快打站」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局長曾春美呼籲，已經預約成功的鄉親，務必依預約時間攜帶健保卡、接種紀錄卡及身分證前往接種點報到。也提醒各位鄉親朋友，接種疫苗後要注意身體的變化，若有問題要立即就醫，並請大家仍應落實防疫策策如勤洗手、戴口罩、保持安全距離等，若有相關問題歡迎洽詢雲林縣衛生局專線05-7001466，將竭誠為您服務。

施打資格：
1. 設籍雲林縣（居住於外縣市，於外縣市未造冊或未預約者）。
2. 110/7/16前已接種第一劑莫德納疫苗，且接種間隔滿10週以上的70歲以上長者（民國40年12月31日前出生者）。
3. 60歲以上原住民（民國50年12月31日前出生者）

▲衛生局今假日接種服務開始，與台大雲林分院合作，出高鐡站提供接駁專車接送至台大虎尾院區施打點接受服務，「到高鐵即到快打站」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今首日即有22位來自各縣市的鄉親（或由子女陪同）返鄕施打疫苗，雲林縣衛生局長曾春美親臨高鐵雲林站代表縣長服務返鄉的長者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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