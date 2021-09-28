29架戰機清晨劃破台北寧靜！　F-16、雷虎AT-3飛越總統府上空

▲國慶半兵力空中預演，AT-3教練機通過總統府上空。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

雙十國慶將至，國軍28日清晨6時整至7時50分，安排空中半兵力預校，包括CH-47運輸直升機、AH-64E，以及IDF、幻象、F-16V等三型主力戰機，共29架次、12型機，率先飛越總統府上空。

由於去年國慶前夕，共軍軍機經常侵襲台灣防空識別區，而軍方安排在清晨進行國慶預校時，因為戰機的引擎聲劃破早晨的寧靜，讓不少北部的民眾驚醒。對此，為不造成民眾恐慌，國防部、總統蔡英文都透過臉書向國人提醒，今天上午將有預演，不必過度恐慌。

清晨6時左右，軍方先派遣觀天機飛越總統府上空，針對早上的天氣狀況進行分析，確認天候狀況許可進行預演；接著，各機型逐一登場，由於今天僅安排半兵力，因此只有29架次，但仍出動12型機。

▲國慶半兵力空中預演，F-16V戰鬥機。（圖／記者林敬旻攝）



本次規劃，除了主責抵禦近年多次擾台共機的IDF、幻象2000與F-16V等三型主力戰機，以及每次國慶的常客雷虎特技小組外，也安排陸軍CH-47SD、AH-64E、AH-1W、UH-60M直升機；海軍方面也出動S-70C直升機；另有AS-365海豚直升機；而慢速機隊則由空軍的B-1900、C-130H編隊登場。

事實上，今天只是國慶第一天半兵力預演，接下來9月30日清晨6時至7時50分，則安排全兵力預演，屆時47架次各型軍機都會升空並通過總統府上空；而最後一次全兵力預演則在10月5日清晨6時20分至7時50分，同樣出動47架次。

▲國慶半兵力空中預演，幻象2000戰鬥機飛越台北上空。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶半兵力空中預演，AS-365海豚直升機。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶半兵力空中預演，C-130H運輸機。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶半兵力空中預演，幻象2000戰鬥機飛越台北上空。（圖／記者林敬旻攝）