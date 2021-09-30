LIVE／雙十國慶首度「全兵力」操演！　47架軍機飛越總統府上空

記者陶本和／台北報導

雙十國慶將至，國軍30日清晨6時整至7時50分，今年首度安排全兵力預校，IDF、幻象、F-16V等三型主力戰機，共47架次、12型機，率先飛越總統府上空；此外，陸軍CH-47運輸直升機也將吊掛史上「最巨」國旗登場。

由於去年國慶前夕，共軍軍機經常侵襲台灣防空識別區，而軍方安排在清晨進行國慶預校時，因為戰機的引擎聲劃破早晨的寧靜，讓不少北部的民眾驚醒。對此，為不造成民眾恐慌，國防部、總統蔡英文都透過臉書向國人提醒，上午將有預演，不必過度恐慌。

根據軍方的規劃，清晨6時左右，軍方會先派遣觀天機飛越總統府上空，針對早上的天氣狀況進行分析，確認天候狀況許可進行預演；接著，各機型逐一登場，今天是今年國慶操演中，首次安排全兵力，共47架次。

本次規劃，除了主責抵禦近年多次擾台共機的IDF、幻象2000與F-16V等三型主力戰機，以及每次國慶的常客雷虎特技小組外，也安排陸軍CH-47SD、AH-64E、AH-1W、UH-60M直升機；海軍方面也出動S-70C直升機；另有AS-365海豚直升機；而慢速機隊則由空軍的B-1900、C-130H編隊登場。

今年備受矚目的是，過去蔡英文政府多次被在野黨批評「國慶沒有國旗」；因此，今年特別與軍方製傘單位合作，製作一面我國史上最大面的國旗，長18公尺、寬12公尺，重45公斤，攤開佔地約65坪，將由陸軍CH-47運輸直升機吊掛，通過總統府上空，成為本次最大亮點。

黨政人士表示，每一年都批評「國旗被消失」的有心人，這些人往往從來不願仔細欣賞過會場，所以今年乾脆安排史上最巨大的國旗，「希望藉由把國旗放大，可以讓往年質疑沒有國旗的人能看清楚一點」。

▲▼CH-47契弩克直昇機，吊掛史上最巨國旗。（圖／記者湯興漢攝）

