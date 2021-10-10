南警追捕通緝犯　正義騎士出手相助逮捕送辦

▲台南市警五分局警方在1名正義騎士的協助下，逮獲李姓通緝犯，依法移送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警第五分局和緯派出所員警，9日下午執行巡邏勤務，於龐大車潮中一眼認出李姓毒品通緝犯，警方追緝過程中，路旁正義騎士協助壓制，使警方順利逮捕毒品犯歸案。

五分局和緯派出所巡邏員警，9日是午5時許在北區中華北路與和緯路口，見1名李姓機車騎士為曾經查獲之毒品人口，並在10月7日遭台南地檢署發布通緝中，警方欲實施攔查時，因李嫌車後座有搭載乘客且該路段車流量大，考量執勤安全，即沿路尾隨至安平區慶平路，待騎士停車之際上前盤查。盤查過程中，李嫌謊報身分，以致警方一度誤以為攔錯人，此時李嫌轉瞬間拔腿狂奔。警方馬上尾追，並對路人大喊：「幫忙攔住他！我們是警察！」，此時一名騎乘機車之熱心民眾，聽聞喊聲立即停車上前抱住李嫌，警方趕到立即實施壓制，將李嫌逮捕到案，全案偵訊後移送台南地檢署歸案。

市警五分局長洪頂力，要求各所將轄區治安顧慮人口造冊列管，轄區員警對於特定對象的交通工具、特徵、素行均要掌握，落實執行「鷹眼專案」，9日執行查緝員警在第一時間即從車流中一眼認出犯嫌進而追緝。五分局長洪頂力特別感謝民眾即時協助，希望這位熱心人士能主動與警方聯繋，讓五分局表達最誠摯的謝意。