通緝犯闖工廠偷電線　警察在門外等！棄車摸黑逃逸

記者吳世龍／高雄報導

高雄市和發工業區一家仍在建置的工廠，日前遭到一名董姓男子侵入偷竊電線及部分零件，遭竊的工廠不甘心受損報警處理。警方獲報後除調閱監視器追查，還加派警力在工廠外埋伏，果真在凌晨時段發現董男的身影，最後還將機車丟棄摸黑逃跑。警方根據被棄的機車，查出董男是一名毒品通緝犯，經過多日的查緝下，終於將他逮捕到案。

▲董姓男子侵入和發工業區內一家仍在建置的工廠內，偷竊電線及部分零件。（圖／記者吳世龍翻攝）



林園分局大寮分駐所於3日上午，接獲和發工業區內一家仍在建置的工廠業者報案，指出工廠內部的電線及少數零件，遭不肖竊嫌趁著夜深人靜之際偷竊，遭竊的工廠不甘受損，希望警方能夠抓到這名竊賊。大寮分駐所獲報後，立即積極展開偵辦，礙於現場監視器佈建有限，特意安排警力於現場埋伏查緝。

▲董男為了躲避警方追緝，故意將機車丟棄再徒步逃跑。（圖／記者吳世龍翻攝）

果真在4日凌晨近3點左右，埋伏工廠外的警力，發現42歲的董姓男子爬出工廠，手拿著一只黑色垃圾袋放上機車，正準備騎車離去，警方見狀立刻上前攔查，董男見狀隨即丟下手上的贓物加速騎乘機車離開，最後在大寮區鳳林三路161巷內的一處停車場棄車徒步逃逸。警方後續根據丟棄的機車，查出董男還是一名毒品通緝犯，經過多日的查緝下，於27日在董男的租屋處將他逮捕，全案依竊盜罪移送偵辦。

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