10月交通安全月　南警要讓交通安全「YA」！

▲台南市警局將在10月份，全面行宣導及交通大執法勤務，讓台南市交通安全有效改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部訂定2021年10月為「交通安全月」，期許透過一個月一系列的交通安全活動，提升用路人對於交通安全觀念與意識，台南市警局將全面行宣導及交通大執法勤務，讓台南市交通安全有效改善。

台南市交警大隊指出，「馬路如虎口」、「行經路口多禮讓」是多數用路人琅琅上口的口 號，為配合交通安全月的實施，市警局除以透過系列活動、文宣及社群 媒體等宣導工作為主軸外，亦會針對台南市地區特性規劃路口安全大執 法等專案勤務，對於「汽機車轉彎或行經行人穿越道不暫停讓行人優 先通行者」、「闖紅燈」及「行人未依規定穿越道路，包括行人未依規 定行走行人穿越道」等違規態樣加強執法，以淨化用路環境的安全。

依據台南市警局事故肇因分析顯示，台南市交通事故約有 6 成以上係發生於路 口（含周邊），爰本次交通安全月以「路口安全」為重點主題，提醒用 路人於行經路口時，「放慢速度」、「注意周邊或來往人車」及「禮讓行 人通行」等安全觀念。此外，也提醒各位駕駛朋友切勿在「路口轉角 或是行人穿越道上」違規停車，被警方製單取締事小，萬一發生事故 則得不償失。

台南市警局局長方仰寧亦藉此提醒駕駛朋友，在行經行人 穿越道時，記得要禮讓行人優先通行，並且保持 3 公尺（約一個車道或3組黑白枕木紋）以上的距離，也提醒徒步行人朋友，穿越馬路時記得 走行人穿越道，並且不要低頭滑手機，注意來往的用路人，否則可能 吃上300元的罰單。而遇到友善禮讓通行的車輛，亦請不吝予以揮手 表達謝意，「你讓、我讓，交通安全才會有保障」，大家共同營造一個 友善的用路空間！