不怕警察抓？南警查獲養生館暗藏色情　斬斷不當連結守住疫情不破口

▲台南市警五分局在北區海安路3段一家養生館查獲色情性交易，查獲2男2女，依法送辦裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情尚未平緩，暗藏色情的養生館已悄悄開始從事性交易服務，台南市警五分局在臉書發現一則寫著「今天新的真的有點優~剛去嚐鮮了」的貼文，底下還有民眾留言「不怕警察抓」，警方前往查緝，當場查獲2女2男涉案，4人依傳染病防治法函送衛生局裁罰，另負責人則依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方發現臉書「台南SPA按摩舒壓討論區」貼文：「遇見，今天新的05真的有點優，剛去嘗鮮了。」貼文指稱該養生館編號05小姐疑似從事色情服務，並有網民留言「不怕警察抓」等內容。

員警為求慎重，避免防疫期間人與人不當連結，立即由行政組、偵查隊、立人派出所及公園派出所等單位組成專案小組查處蒐證。五分局於9月29日晚上8時30分確認時機成熟，持台南地院搜索票，前往北區海安路3段立即出擊，當場查獲穿著清涼的養生館女服務生，於包廂內為男客從事半套性交易，警方在查處過程中，還接獲熟客打電話向店家詢問是否有新人可提供服務。本案員警帶回女服務生2名及男客2名，全案偵訊後將4人依傳染病防治法函送衛生局裁罰，另負責人則依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警五分局分局長洪頂力表示，目前尚在二級警戒期間，警方會持續加強查緝是否有業者在暗地裡從事色情交易，以杜絕不當連結產生的防疫破口，也呼籲民眾確實遵守防疫措施，共同守護自己與家人的健康。