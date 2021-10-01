2021年南警績優員工表揚　方仰寧：幸福城市工作表率

▲台南市警局1日特別表揚該局32名績優員工，由方仰寧局長親自頒獎表揚，場面溫馨熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在光輝雙十節的前夕，台南市警局1日特別表揚該局32名績優員工，該局職員4483人，2021年度遴選出員警24人、文職2人及工友6人獲獎，其中女性同仁有8人獲此殊榮，表揚儀式場面溫馨熱絡。

台南市警局為獎勵負責盡職，服務卓著績優員工，由審查小組逐案層層嚴格評選出32位績優員工，其中較特殊事蹟臚列如下：歸仁分局警員辛佩禪，服務年資3年，2020年度查獲毒品案5件5人，另向上溯源查獲上游安非他命藥頭案1件1人，績效卓著，辛員對於從警充滿熱忱，認真學習學長的工作經驗，對於刑案與竊案足跡有相當深入研究掌握關鍵證據，並因此破獲多件毒品案，平日與同仁互動相處充滿正能量，廣受同仁好評，足為同仁表率。

第五分局防治組巡官吳宜珊，服務年資12年，2020年度解除列管家庭暴力高危機個案18件、處理兒保及高風險家庭案件63件、獲選內政部警政署婦幼安全工作績優員警，承辦婦幼工作積極認真，親力親為處理每件婦幼、家庭暴力、性侵害及性騷擾案件，以高度同理心關懷被害人之感受，深獲民眾肯定。

第六分局警員周欣宏，服務年資5年，2020年度查獲毒品及竊盜案23件23人，成功勸退欲跳河輕生女子，忠勤事蹟，堪為同仁表率，績效卓著，周員為85年次警界新血輪，從小即將警察視為正義化身而充滿熱忱，本年榮獲績優員工殊榮，父母對周員表現與有榮焉。

保安警察大隊特殊任務編組警員李亞恆，服務年資8年，2020年度查獲毒品案2件2人，並於該大隊擔服攻堅勤務，破獲改造槍枝2枝及南台灣竊車解體集團等案，績效卓著，李員對於維護治安的積極度與熱忱，主動於2019年調任特殊任務編組，兩年努力榮獲本年績優員工殊榮。

市警局行政科警務正毛健華，服務年資20年，COVID-19疫情期間，承辦防疫物資採購、汰換更新警察局員警防疫應勤相關裝備等工作，2020年度毛員辦理居家隔離人數589人、居家檢疫人數2萬369人，協尋失聯人數147人，查獲違反居家檢疫違規案件99件99人，成績斐然，毛員戮力從公，殊值表揚與學習。

第三分局工友許久美，服務年資44年，平日負責美化駐地環境，主動栽種植物，打造良好工作環境，認真負責，深獲同事好評，長期在警察機關服務，照顧年輕員警更像照顧自己的子女，本年獲選為績優員工，許家子女對母親獲獎深感榮耀。

台南市警局長方仰寧除表揚32位受獎績優員工，並感謝同仁積極任事讓治安更平穩，為了維護大台南的治安，投注心力，致力於本市的治安工作，提醒同仁勿忘從警初衷，積極做好治安、交通及為民服務工作，一定會獲得市民的回響與肯定，方局長期勉所有警察同仁，秉持對警察工作的熱情，為全體市民營造安居樂業的幸福生活城市。