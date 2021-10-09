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迪士尼「達菲熊」遭遊客巴頭摀臉哭哭　工作人員心疼「抱緊處理」

▲上海迪士尼達菲熊。（圖／翻攝微博）

▲上海迪士尼達菲熊遭遊客巴頭，當場摀臉做出傷心的樣子。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

上海迪士尼大型人氣人偶「達菲熊」（Duffy Bear）昨（8）日慘遭不知名遊客巴頭，只見達菲熊雙手摀著臉擺出傷心哭泣的模樣，讓一旁維護安全的制服工作人員連忙「抱緊處理」，安慰其受創心靈，一旁遊客也心疼地說，「寶貝沒事吧，哎唷，小可憐！」

▲上海迪士尼的達菲熊被遊客巴頭。（圖／翻攝微博）

▲工作人員給達菲熊抱抱。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，上海迪士尼今（9）日證實了這起事件並表示，希望遊客在遊園過程中遵守各項遊客須知，並尊重其他遊客和每一位演職人員。據了解，上海迪士尼樂園遊客須知規定，請尊重樂園內的其他遊客、演職人員（包括但不限於工作人員和演員）和迪士尼朋友，使用文明語言，不做任何危險、違法、破壞性或攻擊性的行為。

不少網友在微博上氣憤地表示，「未進化的野蠻猴子」；「由於裝扮等原因，看似輕輕的拍打也容易對演職人員造成傷害」；「先不談受傷，你好好工作我打你一下，你會開心嗎？」；「這不是第一次了！」。

▲上海迪士尼的達菲熊被遊客巴頭。（圖／翻攝微博）

▲上海迪士尼的維尼熊也曾被小孩亂拳攻擊。（圖／翻攝微博）

此前，達菲熊的夥伴雪莉玫也曾經多次受到攻擊，有男遊客朝其頭部重拍，還有遊客用力拉扯玩偶耳朵，造成內部扮演者身體不適而提早退場。最有名的莫過於2021年5月，一名小男孩突然衝向維尼熊人偶，朝他肚子使出連環拳某揍，被工作人員和其他遊客制止。

據了解，達菲熊為迪士尼原創IP，也稱為迪士尼小熊，家族成員共有7隻，最新成員「玲娜貝兒（Lina bell）」在2021年9月底於上海迪士尼亮相。早期，迪士尼小熊只是普通的玩偶熊，在東京迪士尼海洋樂園成名後，被定位為「米老鼠施了魔法後獲得生命的善良布偶」，人氣隨之水漲船高，成為迪士尼樂園中的明星角色之一。

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