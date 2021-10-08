陸十一假期5億人次出遊　環球影城加持北京超越上海成TOP1目的地

記者魏有德／綜合報導

大陸2021年「十一」假期昨（7）日結束，7天內共出現5.15億人次出遊，約恢復疫情前的70％。在疫情防控政策下，遊客偏向省市內週邊旅遊，「輕旅行」及「宅酒店」的咧齵模式最受到青睞。此外，環球影城開幕不僅帶動「樂園遊」熱潮，也讓北京超越上海，成為遊客心中旅遊目的地TOP1選擇。

▲北京環球影城於十一長假帶動樂園經濟 。（圖／記者任以芳攝）

《中新網》報導，受北京環球影城IP帶動的關注度提升，北京超越上海，拔得今年國慶目的地頭籌。攜程平台數據顯示，國慶TOP10目的地為：北京、上海、成都、廣州、重慶、杭州、深圳、西安、武漢、南京。

北京環球影城同時帶動周邊經濟效應，數據顯示，北京酒店預訂熱度比2020年同期增長57%，北京酒店每晚均價為598元人民幣（約2571.4元新台幣），比2020年同期上漲約百元人民幣（約430元新台幣）。

▲敦煌月牙泉景區。（圖／CFP）

據了解，大陸遊客在假期選擇的旅遊出行方式，以以短時間、近距離、高頻率為特點的「輕旅遊」、「微度假」、「宅酒店」最受歡迎。一二線城市近郊的度假型酒店、高品質鄉村民宿及主題樂園周邊酒店皆呈現訂房爆滿的狀況。

值得注意的是，隨著經濟環境上升，享受生活的露營車、郊區露營及城市周邊自駕遊也成為出遊熱門選項。在北京工作的范女士與家人在假期期間便選擇在近郊密雲一間民宿「躺」了三天，老公釣魚、孩子在房間及附近嬉戲，避開景點人潮。

▲上海中共一大會址。（圖／CFP）

此外，為增加民眾對民族及中共的影響力，「紅色旅遊」路線也成為民眾出遊選項之一。包括北京中國共產黨歷史展覽館、上海中國共產黨第一次全國代表大會紀念館、延安革命紀念館、江西井岡山革命博物館、北京香山革命紀念館、大陸國家博物館、軍事博物館等場館皆為假期熱門打卡地標。

