你的鞋子裡有密拍設備！　便服警路過倒地擒抱逮地鐵偷拍狼

記者魏有德／綜合報導

上海市公安局軌道公交總隊反扒支隊員警江濤8日巡邏時發現一名男子在站台和列車上，不時伸出左腳朝女乘客的裙底方向移動，行跡相當可疑。江濤尾隨多站後見時機成熟，欲上前抓捕這名男子時，遭到激烈反抗，過程中，另名便衣警謝驥越恰巧經過，隨即將該名男子撲倒、擒抱在地，聯手制伏該名男子。

▲上海便衣員警擒抱裙底偷拍狼。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，江濤發現異狀後，跟蹤這名男子換乘多條地鐵，正當該男子再次將左腳伸向女子裙底時，江濤看到其手機屏幕（螢幕）上正顯示該女乘客裙底，遂立即進行抓捕。

▲偷拍狼球鞋內藏有針孔鏡頭及電池。（圖／翻攝澎湃新聞）

然而該男子被發現後仍奮力反抗，還不斷聲稱，「我沒有我沒有」，就在江濤急需幫助時，下班路過的浦東分局出入境管理辦公室員警謝驥越宛如「神兵天降」。謝驥越先將該名男子撲倒，隨後雙手緊扣該名男子，使其不得動彈。

▲兩名員警合力將裙底偷拍狼上銬帶回偵訊。（圖／翻攝澎湃新聞）

該名男子被控制住後，江濤將其左腳球鞋脫下，果然發現偷拍設備及電池，手機上顯示的偷拍內容也成為犯罪證據。確認該名男子的偷拍行為後，江濤果斷用手銬將其逮捕，經調查，該名男子姓范，現年30歲，目前已被行政拘留待警方進一步調查。