北市1歲女童確診！家住萬華匡列4人　北市：研判為舊案

▲北市傳出一名1歲孩童確診新冠肺炎，研判應為舊案。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

中央疫情指揮中心9日公布本土新1例確診個案，為家住台北市的1歲女童，5日出現發燒、腹瀉等症狀後，10月7日就醫採檢，於8日篩檢結果出爐確診，Ct值38。對此，台北市副市長黃珊珊說，目前匡列家人4位，有3位抗體呈陽性，有地緣關係，可能是舊案。

由於北市新增個案，台北市長柯文哲與黃珊珊9日下午出席完商圈嘉年華活動後，緊急受訪說明。黃珊珊指出，確診的小朋友只有1歲，昨天驗出來Ct值是38，今天再驗出是陰性，有地緣關係，研判可能是舊案，所以連家人也一起匡列。

黃珊珊指出，目前匡列4位家人有3位抗體都是陽性，所以研判應該是有感染過的舊案，小朋友雖然是陰性，但會跟中央商量怎麼做後續的處理，目前為止傳染性不高，請大家放心。

黃珊珊指出，這種案例可能也會是將來在疫情期間一些人的確沒有篩出來，所以剛也跟中央商量，將來這種案例的處理流程可能還是要做一些討論。

衛生局指出，此個案居住萬華，與父母及親友4位大人同住，目前皆居家隔離中；另名沒有同住的親友，因曾有接觸，也列為自主健康監測。4位同住家人中，有3位抗體都是陽性、1位陰性。