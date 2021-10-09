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夢幻熱氣球升空了！愛河、月世界浪漫偽出國　民眾：票很難搶

▲▼高雄田寮月世界熱氣球繫留體驗。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄田寮月世界熱氣球繫留體驗。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市觀光局舉辦熱氣球繫留體驗，規劃於月世界、愛河兩地搭乘，8日正式升空，體驗價500元就能飛高高欣賞美景，享受浪漫的偽出國之旅。有小朋友體驗後直呼「好恐怖」，也有民眾表示，不用再花3小時跑到台東，還有民眾笑說：「票很難搶！」

「高雄愛。月熱氣球」熱氣球繫留體驗活動，為「雄」好玩的行程增添精彩，媲美土耳其卡帕多奇亞、巴黎塞納河畔的異國體驗，10月8日正式升空，名額有限，開賣短短5分鐘就湧入2萬多人想嚐鮮，1900張票瞬間被秒殺。

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▲▼高雄月世界夢幻熱氣球升空。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄月世界夢幻熱氣球升空首日，許多民眾搶體驗。（圖／記者許宥孺翻攝）

搶得第一天搭乘的民眾表示，沒搭過熱氣球，不用跑到台東搭所以很方便，至少少花2、3個小時的車程，過程蠻刺激、蠻緊張，因為搭上去後感覺有點晃，不過控制員很貼心，會提醒哪裡容易晃。

▲▼高雄月世界夢幻熱氣球升空。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男童體驗後直呼：「好恐怖」。（圖／記者許宥孺翻攝）

一對母子表示，之前去台東看過熱氣球，但是沒搭乘過，在高雄就能搭到熱氣球很方便，但一旁的男童體驗後直呼：「好恐怖，一直搖。」也有從高雄美濃來的阿姨說：「第一次搭熱氣球，很高興。」一旁的女子則笑說：「超棒的，票很難搶！」

夢幻熱氣球昨(8日)首日起飛，就有許多民眾聚集觀看拍照，觀光局研議，將加開場次，時間是10月14日至11月6日，平日時段將加碼20場次，新增2200位名額，12日下午1點開放售票。

▲▼高雄田寮月世界熱氣球繫留體驗。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄田寮月世界地形媲美土耳其卡帕多奇亞。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局說明，熱氣球繫留體驗非常容易受氣候、風力及場地大小限制等因素影響升空，且飛行時間又取決於當日氣候及日出落時間，每日僅能開放上午(約6:00~8:00)及下午場(15:20~17:20)，加上田寮月世界及愛河場域搭乘腹地受限，田寮月世界目前規劃放置2顆大型熱氣球、愛河則為1顆。

▲▼高雄愛河熱氣球繫留體驗。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼高雄愛河熱氣球繫留體驗。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼高雄愛河熱氣球繫留體驗。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局強調，現場仍以最高安全標準、最專業操作人員進行熱氣球繫留升空，活動現場因防疫規定，仍禁止邊走邊吃，全程需佩戴口罩，並登記實聯制。沒有預約到票的民眾也不要失望，可以帶著美麗的心情，於熱氣球繫留期間，到現場拍照打卡，享受無價的美景。

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