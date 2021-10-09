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「頭骨削半沒了」男被打到腦出血重傷　奇蹟存活現況曝光

▲▼ 英國男子史托瑞（Josh Storer）被打送醫，移除頭骨保命。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲史托瑞（右二）被打送醫，移除頭骨保命。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國男子史托瑞（Josh Storer）7月前往奧克蘭一間酒吧被人打到頭部重傷，醫療團隊只好削去他的部分頭骨。但歷經數周昏迷後，他奇蹟般甦醒且狀況好轉，說話、行動等能力均無大礙，更在上周度過26歲生日，在家人陪同下慶生。

紐西蘭先驅報報導，史托瑞2018年就拿著工作簽證來到紐西蘭，並在今年7月9日晚間到奧克蘭當地一間酒吧，但卻被一名56歲男子襲擊，導致他的腦部受傷當場失去意識，被緊急送醫。更令人擔憂的是，院方發現他的頭部重傷，腦部早已數度出血。

醫療團隊跨海取得家屬的同意後，把史托瑞部分頭骨取出，藉此減輕腦部壓力，最終成功保住一命。然而院方仍認為家屬必須做最壞打算，接到消息的家人們則是趕至紐西蘭。

不過8月7日這天傳出好消息，昏迷的史托瑞奇蹟般甦醒，狀況一步步好轉，儘管身體仍舊虛弱、情緒起伏大，但說話、走路等能力均無大礙。他的父親伊恩（Ian）直言，能看到兒子臉上的笑容真的太高興，也很感激。

史托瑞目前需要戴著頭盔保護頭部，接下來還必須動新的手術，植入新的人造頭骨，但這仍需要等待約6個月的時間。目前一家人在紐西蘭租房一同照顧史托瑞。

▲▼ 英國男子史托瑞（Josh Storer）被打送醫，移除頭骨保命。（圖／翻攝自當事人臉書）

史托瑞相關手術醫療費用現仍有待確認，加上家人們都在紐西蘭陪伴他，其實生活開銷也是一筆花費，面臨經濟負擔。這家人的親友們9月份已舉辦募資活動，籌出3552英鎊（約新台幣13.8萬元），讓他們盡可能留在紐西蘭照顧史托瑞，另外gofundme網頁也已經上線。

伊恩坦言，史托瑞在這一切結束之後打算返回英國看看祖父母，「他以為自己再也見不到家人，還以為要眼睜睜看著自己死掉」。

然而伊恩也擔憂史托瑞能否恢復到以前的樣子，「他能戰勝憂鬱嗎？記憶力和情緒起伏會改善嗎？他在工作方面很出色，還能回到之前那種狀態嗎？但我們很感激他回到我們身邊。」

▲▼ 英國男子史托瑞（Josh Storer）被打送醫，移除頭骨保命。（圖／翻攝自當事人臉書）

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