生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

能不能走一輩子吃頓飯就知道！國外瘋傳「早午餐桌測驗」看穿誰才值得深交

▲▼早午餐,人格,特質,交友,感情。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲真正的適合，是即便在最平凡的桌邊時光，也能感受到無需言說的自在與默契。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

俗話說：「每個出現在你生命中的人都有其意義，有些人只是過客，有些人則會陪伴你一生。」但在初識之際，我們往往難以判斷對方最終會屬於哪一類。他會是個合拍的工作夥伴？一段短暫的火花？還是那個到了八十歲還能讓你開懷大笑的人？為了釐清這點，風險投資家兼作家哈妮德·考爾（HarnidhKaur）分享了她獨門的「早午餐桌理論（BrunchTableTheory）」，透過腦海中的虛擬聚餐，幫自己篩選出誰才是值得長久經營的「人生隊友」。

什麼是「早午餐桌理論」？

哈妮德·考爾在Instagram分享這個概念後，隨即引發廣泛關注。她告訴外國網站《Bustle》：「大家已經聽膩了所謂的『紅旗（RedFlags）』警訊，這套理論更多是關於如何發現『綠旗』，也就是那些能讓一段關係長久維繫的特質。」

「早午餐桌理論」並非要教你挑剔或排外，也不是一種道德評分，而是一場快速的直覺測試，用來觀察新對象與你的生活是否契合。

這套方法的操作方式如下：「我會閉上眼，想像一張大大的早午餐桌，席間坐著我的父母、妹妹和我最親密的朋友，這些都是真正了解我的人。接著，我試著把這位新朋友放進這個畫面裡。他們會聊些什麼？表現得很放鬆，還是忙著在演戲、表現自己？他們的存在讓這桌氣氛更自在，還是會讓我感到焦慮，覺得得隨時顧及他們的感受？」

▲▼早午餐,人格,特質,交友,感情。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活化的指標：從微小善意看透本質

考爾生長於一個習慣以微小、務實且充滿愛的舉動來表達情感的家庭。她發現，那些在生命中維持最久的關係，通常都具備相同的特質。她笑著說：「我常在心裡默默想著：『你能融入我的餐桌嗎？』最後我決定給這個測驗一個正式的名稱。」

早午餐確實是衡量一段長久關係的理想指標。這種場合通常氣氛慵懶，讓人展現最真實的一面，無論是爽朗大笑、滔滔不絕，或是安靜傾聽。此外，早午餐也包含許多溫馨親近的互動，比如幫忙傳遞柳橙汁或分享鬆餅，考爾將這稱為「微小善意（Micro-kindness）」。

「微小善意是指那些微不足道、不華麗的小事：幫忙補奶油、主動添水、記得某個小細節、隔天傳簡訊關心，或是在不張揚的情況下，讓一件小事變得順利。」她解釋道，這是在沒有觀眾的情況下表現出的體貼，最能展現一個人的真實品格。對許多人來說，長遠的關係正是建立在這些微小的瞬間之上。

▲▼早午餐,人格,特質,交友,感情。（圖／取自免費圖庫pexels）

為什麼這個理論有效？

這套理論適用於朋友、伴侶甚至是同事。考爾認為，真正的對象是那些「當一切都還沒準備好、還不完美、甚至有點狼狽時，依然願意待在你身邊的人」。如果你好奇對方是否能與你建立一輩子的連結，想像一下他們與你最親愛的家人朋友一起吃吐司的樣子。如果氛圍合拍，那很可能就是對的人。

比起派對或工作場合容易讓人想「表現」，早午餐的閒適最能顯現內在與相處的真實度。考爾指出：「激烈的情感很容易，但舒適的相處卻很難。任何人都能在短時間內表現出有趣、迷人且充滿吸引力的一面，但長期的關係大多是由平凡的日子堆砌而成的。」

「早午餐桌理論」也提醒我們要及早評估對方帶給你的感受，避免在一段關係過期後仍苦苦支撐。考爾說：「如果一段關係總是讓你感到『必須表現』，或覺得自己一直在調節情緒、磨合氣氛，那會讓人精疲力竭。真正的自在，才能讓一段關係細水長流。」

自從實踐這個理論後，考爾表示她更懂得信任直覺。她總結道：「有些人我單獨相處時很喜歡，但當我把他們放入現實生活的畫面裡，我就能感覺到那會變成一種負擔。『早午餐桌』的意象能幫我區分出『我喜歡的人』與『屬於我核心圈的人』。」

01/07 全台詐欺最新數據

473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【違規釀禍】拖板車違規右轉撞自行車　女騎士困車底送醫不治

