偷改BMI「跟看起來不一樣」女下士被起訴　海巡署記3大過撤職

▲海巡署白沙屯安檢站一名洪姓女下士盜刻醫院印章改BMI數據遭起訴。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

海巡署中部分署洪姓女下士為讓體檢BMI數據合格，5年內多次竄改報告數字、盜刻國軍醫院醫務員印章，近日遭台中地檢署依行使變造公文罪嫌起訴，最重可判7年。海巡署中部分署今天（9日）表示，先前作業時主動察覺洪員體檢表與實際狀況不符，經查明後已在去年10月核予洪員3次大過處分並撤職。

海巡署中部分署說明表示，中部分署在辦理每季定期「軍職人員志願留營服役作業」時，主動察覺洪員體檢表與實際狀況不符，立即展開調查。全案在查明後，已於去年10月22日由中部分署核予洪員大過3次處分，依規定於同月23日撤職生效，停止任用，並移送司法機關偵辦。

檢方調查，洪女（27歲）是海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所下士，服役期間申請留營時，為避免因身體質量指數（BMI大於26）不合格，從2020年至2025年間，3次盜刻國軍高雄總醫院醫護人員印章，並塗改「體格分類檢查表」上的身高、體重、BMI數字，經海巡署審查資料時，發現數據異常，主動要求檢方偵辦。

洪姓女下士坦承犯行，並有3份體格分類檢查表、休假實施計畫表可佐證。檢方認定洪員損害海巡署、王姓醫護人員年度檢查之正確性。

檢方說，國軍人員的年度體檢結果，可作為鑑測、晉升、調查等人事異動依據，可見是法定職務上的「公文書」，近日偵結以行使變造公文書罪嫌起訴在案，該罪法定刑是1年以上7年以下。