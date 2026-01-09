Fumi阿姨合體「最美檢察官」　美照曝光！網激動：這什麼夢幻聯動

▲Fumi阿姨和「最美檢察官」合照。（圖／翻攝自Threads／auntyfumika）

記者曾筠淇／綜合報導

台大畢業的張姓高材生（Fumi阿姨）因為捷運上的飛踢事件爆紅，在社群上擁有一票粉絲。Fumi阿姨的氣質好，打扮也用心，他昨天貼出一張合照，原來是他碰見了同樣氣質出眾、很會裝扮的「最美檢察官」陳漢章（現已辭去公職）。而兩人合體的畫面曝光後，也引起網友討論。

Fumi阿姨和「最美檢察官」合照

Fumi阿姨常透過Threads和粉絲朋友們互動，他昨日就貼出幾張照片，並且拋問，猜猜他去看哪位大美女？從圖片可見，Fumi阿姨和被封為最美檢察官的「樂檢」陳漢章比愛心合影，兩人都露出甜美笑容，畫面和諧又漂亮。

貼文曝光後，不少網友都留言直呼，「兩位都氣質高雅」、「世紀大合體，太美了」、「兩個我都有追蹤，兩個我都喜歡，兩個都漂亮」、「這什麼夢幻聯動」、「原來是檢察官，我想說怎麼那麼面熟」、「天啊你和樂律合體了，兩個都很美」、「好美的畫面」、「照片在發光」、「天啊！兩位比我還有氣質又漂亮」、「全世界的美都在你們身上了」。

網友大讚！Fumi阿姨：可以再期待一下

還有網友說，「早該合體了，同樣頻率的人！」Fumi阿姨對此也回應，「很開心看到美女（們）」。另也有網友說「哇～竟然合體了」、「哇！這是期待的畫面」。Fumi阿姨再回應「可以再期待一下！」似乎在偷偷預告什麼。