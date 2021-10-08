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壞壞中途「偷拔保險套」違法！　澳洲首都特區修法　正式拍板通過

▲▼保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲澳洲首都特區成為該國首個認定在性行為中拔掉保險套是犯法的地區。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

澳洲首都特區（ACT）7日正式拍板通過修訂法案，將在性行為中未經過對方同意取下保險套的行為，視為違法，且等同於性侵。對此，推動這項法案的伊莉莎白李深感驕傲。她表示，在性行為的過程中偷拔套是令人髮指的行為，它在最親密的時刻侵犯了身體自主權，對受害者將會產生身體、精神以及情感上的傷害。

根據SBS News報導，澳洲首都特區議會7日透過表決，一致通過新的修訂法案，隨著新法案通過，未來任何在性行為的過程中，未經過同意便偷拔套，或是根本不使用保險套，將會被視為違法行為，且須面對刑事責任。不僅如此，偷拔套的行為更會被認定為性侵。

澳洲首都特區是全澳洲第一個通過法案，將「偷拔套」視為違法行為的地區。該修訂法案是由自由黨議員伊莉莎白李（Elizabeth Lee）提出，她表示，首都特區通過這項新法案，是值得驕傲的一刻。

伊莉莎白李7日在立法大會上表示，「我們不應該等待受害者自己站出來，並經由審判等程序來認定偷拔套是一種犯罪行為。作為一名立法者，我們需要確保我們的法律毫無疑問地將這個行為視為不合法。」她也提到，自從她4月首度提出這份修訂法案後，有很多來自各個地區的人都紛紛站出來表示自己也是受害者。

她說，「我知道很多人都經歷過被偷拔套的事，這是一種令人髮指的行為，更是一種犯罪。偷拔套對任何人來說都是非常可怕的事，甚至會對受害者的身體、精神以及情感產生長期不良的影響。偷拔套等同於在最親密的時刻侵犯了身體自主權，受害者還會因此降低對他人的信任度。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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