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英澳海軍會師南海　為五國聯防演訓暖身

▲▼英澳海軍會師南海為「五國聯防」演訓暖身。（圖／翻攝自Royal Australian Navy Twitter）

▲英澳海軍會師南海為「五國聯防」演訓暖身。（圖／翻攝自Royal Australian Navy Twitter）

中央社記者陳韻聿倫敦5日專電

英國及澳洲皇家海軍近日在南海會師，往新加坡方向前進，將一同參加在馬來西亞半島東南水域展開的大英國協五國聯防（FPDA）「柔佛黃金」（Bersama Gold 2021）聯合演訓。

澳洲海軍昨天透過推特發布「坎培拉」（HMAS Canberra）兩棲突擊艦、「紐澳軍團」（HMAS ANZAC）巡防艦及「天狼星」（HMAS Sirius）補給艦通過南海的照片。澳洲海軍指出，這是區域部署的一部分，旨在強化與印太區域夥伴的實務合作。

根據今天的最新推文，澳洲海軍3艘艦艇與英國伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）打擊群編隊的45型（Type 45）驅逐艦「鑽石」（HMS Diamond）在南海會師。澳洲海軍表示，澳英海軍是緊密合作的夥伴，共同致力於維護開放、包容、有韌性的印太區域。

值得注意的是，英國海軍稍早曾透露，3日起與澳洲海軍進行3天演訓，期間將首度演練遠距電子作戰。

根據馬來西亞國防部的公開資訊，「柔佛黃金」正式舉行期間為8日至16日。有軍事評論家指出，屆時美軍是否參與，值得觀察。 五國聯防涵蓋大英國協成員英國、新加坡、澳洲、紐西蘭及馬來西亞。

中國在印太地區的擴張和威嚇行動日益引起各國警戒。英國、美國、澳洲9月中宣布成立AUKUS三方安全聯盟，以持續因應區域內新挑戰。透過AUKUS機制，英、美、澳的國防工業及科技可望進行深度整合，英美也將協助澳洲打造首艘核動力潛艦。

伊麗莎白女王航艦打擊群10月4日再度駛入南海，這是打擊群5月底展開全球部署後的第2次，無視7月底首次進入南海執行「合法航行」時，北京曾強烈抗議。

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