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中國態度軟了！悄悄同意「澳洲貨船卸煤」　無視禁令救缺電

▲▼煤礦示意圖。（圖／路透）

▲中國為了解救限電危機，已經悄悄開放澳洲煤礦卸貨。（示意圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

中國去年強硬實施非正式禁令，限制澳洲煤礦等原物料與貨物進口，現在疑似為了解救限電危機，悄悄同意澳洲貨船進港卸煤，這個現象也突顯了「世界第二大經濟體」面臨缺電的嚴重程度。

根據《金融時報》（Financial Times）報導，航運經紀商Braemar ACM Shipbroking首席散裝貨運分析師Nick Ristic指出，一年前因為北京祭出禁令，一直留在中國港口外海的幾艘貨船，在上個月已有少數幾艘靠港，透過船舶吃水的變化，表明船上的煤礦已經卸貨。

能源研究機構Kpler也表示，9月共有5艘原本在港外等候的貨船，卸下383,000公噸的澳洲動力煤。雖然卸下的煤礦也有可能轉手出口到其他國家，但是貿易商認為不太可能，因為中國當局已經運許將這批貨清關（Customs Clearance）。

▲▼中國缺電,中國限電。（圖／路透）

▲北京去年祭出禁止國企進口澳洲煤礦的禁令。（圖／路透）

北京當局去年下令國營企業與鋼鐵廠，禁止進口澳洲煤礦之後，使得每年價值390億美元（約新台幣1.1兆元）的煤炭出口行業遭受打擊。

據大宗商品價格評估機構 Argus Media 分析，澳洲在2020年向中國出口了3500萬噸動力煤，2018年和2019年接近 5000萬噸。

能源公司Wood Mackenzie 表示，2020年11月之後，對中國的煤炭出口總量下降到「幾乎為零」。

▲▼黑龍江省哈爾濱一家燃煤電廠周邊街景，中國限電相關資料照。（圖／路透）

▲中國多省呼籲，希望能夠在入冬前增加進口煤炭來源，解決限電危機。（圖／路透）

最近幾天，吉林在內地各省呼籲，增加從印尼、俄羅斯和蒙古進口煤炭，4日的報導稱，浙江省從哈薩克進口了第一批動力煤。

儘管中國最大的煤礦企業已承諾增加產量，並全力以赴幫助戰勝電力危機，但分析人士懷疑，他們能否迅速做出反應，以在今年冬天來臨前有所作為。

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