　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

又是這習慣釀慘劇！24歲女「整顆眼球廢了」　醫救不回嘆：太可惜

▲▼24歲女失去了一只眼睛。（圖／翻攝自越牛新聞）

▲24歲女失去了一顆眼睛。（圖／翻攝自越牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「低頭族」越來越多，也因此帶來了極大的安全隱患！假期出門旅遊本是高興的日子，但西安一24歲的陸姓女子卻幾乎失去一顆眼睛。接診的醫生連連說，「實在是太可惜了！」據悉，當天醫生緊急為她施行手術，但由於傷勢太重，她視力恢復的可能性非常渺茫。

據《越牛新聞》報導，陸女家住西安，趁著大陸十一連假，和朋友們來到杭州西湖玩。西湖邊的風景讓她流連忘返，陸女一邊看看西湖美景，一邊喂鴿子，心情也格外愉悅，迫不及待地想和朋友們分享這一切。

於是，她一邊發朋友圈，一邊走路，卻沒注意到自己腳旁邊搭起的一塊籬笆。下秒，她突然被籬笆絆倒，整個人都摔了上去，右眼竟活生生地插在了籬笆上！

頓時，陸女的眼睛血流不止，嚇壞了周圍的路人，被一旁的朋友趕緊送到了杭州市第一人民醫院。

經檢查後，她被診斷為「右眼球穿通傷」、「眼內容脫出」。市一醫院眼科李堅主治醫生遺憾表示，這是一種複雜性眼外傷伴眼內出血。隨後，醫生緊急為她施行眼球裂傷探查+眼球修補術。

手術歷經1個多小時，醫生暫時為她保住了眼球，但由於傷勢太重，後續的治療不容樂觀，而陸女視力恢復的可能性也非常渺茫。

因邊走路邊看手機引發的慘案並非偶然，在安徽宿州，一行人低頭玩手機過馬路，被駛過來的轎車撞飛。貴州一名裝修工人，邊玩手機邊上電梯，一腳踩空從30樓滑墜至8樓。溫州一名年輕媽媽，因為看手機，一腳踩空摔入河內溺亡。

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
搶好食券才數位綁定！網見1原因後悔了
LINE用法改變超有感！過來人認同炸：早該這麼做
快訊／習近平對台最新談話　「背叛祖國沒好下場」
美女網紅離世！18歲長黑痣沒管竟是癌末
9天零確診「打疫苗卻出事」　醫曝八大開放最壞劇本
「超胸」電信正妹店長　36G放桌上引暴動！本尊找到了
時尚歐巴領「越光寶盒」！女店員一句話救了他
《大學生》女星狂打玻尿酸！鼻型崩壞變超大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

遊客拍照手機掉進水裡　網紅小水獺「油條」貼心叼起交還保育員

又是這習慣釀慘劇！24歲女「整顆眼球廢了」　醫救不回嘆：太可惜

陸紀念辛亥革命110週年「痛批台獨」　習近平：背叛祖國沒好下場

大陸國務院下令保障煤電供應　放寬電價漲跌幅

姊弟「連假最後一天」29F跳下雙亡　留絕望遺書：不想寫作業了

男子偷吃車震晃太大力被圍觀　正宮趕來抓姦爆小三被「多人共用」

嫌男生月入不到20萬「是殘疾」　她還要130萬聘金才肯嫁

美密訓台軍／美特種部隊「模擬這類作戰」　施孝瑋：提升火線防禦

吃加熱隔夜菜　她家中「突臉慘白昏倒」！恐怖真相曝光

學生姊弟29樓住處墜亡…奶奶就在廚房洗碗　房間找到2封遺書

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

遊客拍照手機掉進水裡　網紅小水獺「油條」貼心叼起交還保育員

又是這習慣釀慘劇！24歲女「整顆眼球廢了」　醫救不回嘆：太可惜

陸紀念辛亥革命110週年「痛批台獨」　習近平：背叛祖國沒好下場

大陸國務院下令保障煤電供應　放寬電價漲跌幅

姊弟「連假最後一天」29F跳下雙亡　留絕望遺書：不想寫作業了

男子偷吃車震晃太大力被圍觀　正宮趕來抓姦爆小三被「多人共用」

嫌男生月入不到20萬「是殘疾」　她還要130萬聘金才肯嫁

美密訓台軍／美特種部隊「模擬這類作戰」　施孝瑋：提升火線防禦

吃加熱隔夜菜　她家中「突臉慘白昏倒」！恐怖真相曝光

學生姊弟29樓住處墜亡…奶奶就在廚房洗碗　房間找到2封遺書

國慶前夕北市警局掃黑槍　11煞被揪出「16槍+143彈」

班班有冷氣！南投縣砸10億　國中小裝7235台空調

連假首日小琉球萬人登島　沙丁魚人潮擠爆碼頭

歐陽娜娜撞衫打趴「韓第一腿精」！尬少女感穿搭…結局逆轉勝

IG超夯打卡新景點！隱身日月潭純白民宿　睜眼就看見絕美日出

台南警「11種語言+熱舞」祝壽分局長！145秒影片外流遭疑拍馬屁

強力維護山區安寧　國慶連假前夕環、警、監聯合稽查

男友LINE傳「2字」暗號！揭心碎噁爛真相　老司機搖頭：分了吧

美國校園也瘋《魷魚遊戲》！警察嗨玩木頭人　大學生崩潰：要遲到啦

印地安泉謝淑薇一日兩戰　女雙晉級16強、女單64強止步

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

大陸熱門新聞

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

嫌男生月入不到20萬是殘疾　她還要求130萬聘金

吃隔夜菜　她突臉慘白昏倒！恐怖真相曝

男子偷吃車震晃太大力被圍觀　正宮趕來抓姦

男子酒後揮刀致2死畏罪跳17樓身亡 一輔警到場遭砍送醫不治

「我媽3天沒打我了」！小學生作文意外曝父親戴綠帽

「痛批台獨」　習近平：背叛祖國沒好下場

台灣女看陸愛國片激喊：一定要解放台灣

陸「反廣場舞神器」爆紅 一鍵按下音樂消失大媽傻眼

姊弟29F跳下身亡　留絕望遺書：不想寫作業了

男童在電梯小便　尿完瞬間冒大火

阿里巴巴男員工睡60女　女友怒PO551張荒淫床照

揭秘！美特種部隊協訓內容

辣妹走路滑手機　遭噁男掀裙強抱1分多鐘

更多熱門

相關新聞

美女醫師遭恐怖潑酸　前男友扮女人來敲門

美女醫師遭恐怖潑酸　前男友扮女人來敲門

英國布萊頓（Brighton）25歲美女醫師艾拉薇（Rym Alaoui）今年5月遭到大學時期的前男友洛夫（Milad Rouf）恐怖潑酸，造成她臉部、頸部與胸部都遭硫酸腐蝕，儘管已經進行了5台重大手術，她仍然無法閉上眼睛或轉動脖子，且右眼失明。儘管洛夫行兇前曾喬裝成體型豐腴的黑人女性，但最終遭判15年刑期。

已婚教授找舊情人嘿咻挨罵　怒砸筆電弄瞎她眼

已婚教授找舊情人嘿咻挨罵　怒砸筆電弄瞎她眼

遠距上課驚爆「喪屍肩」　醫吐真相！

遠距上課驚爆「喪屍肩」　醫吐真相！

遭挖眼女店員出院時間曝　健保以外高雄長庚全包了

遭挖眼女店員出院時間曝　健保以外高雄長庚全包了

被挖眼女店員最新狀況　2次手術仍有失明風險

被挖眼女店員最新狀況　2次手術仍有失明風險

關鍵字：

低頭族眼睛失明

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

BYG被爆洩漏戰隊機密地下操盤　

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

快訊／《LOL》BYG茂安確定禁賽

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

楊麗菁醫院被「毆打辱罵」　民眾全程圍觀…連警衛都無視

26歲2800萬台北買房　他曝不靠爸成功秘訣

女冰敷下體「驚見監視器」　診所畫面曝光她怒了

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

查好食券店家「怒爆2巨雷」　妹子綁定數位GG

一早急著領五倍券…人夫背後故事藏洋蔥

台疫苗死亡數超過染疫亡　陸網友大驚

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面