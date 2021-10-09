又是這習慣釀慘劇！24歲女「整顆眼球廢了」　醫救不回嘆：太可惜

▲24歲女失去了一顆眼睛。（圖／翻攝自越牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「低頭族」越來越多，也因此帶來了極大的安全隱患！假期出門旅遊本是高興的日子，但西安一24歲的陸姓女子卻幾乎失去一顆眼睛。接診的醫生連連說，「實在是太可惜了！」據悉，當天醫生緊急為她施行手術，但由於傷勢太重，她視力恢復的可能性非常渺茫。

據《越牛新聞》報導，陸女家住西安，趁著大陸十一連假，和朋友們來到杭州西湖玩。西湖邊的風景讓她流連忘返，陸女一邊看看西湖美景，一邊喂鴿子，心情也格外愉悅，迫不及待地想和朋友們分享這一切。

於是，她一邊發朋友圈，一邊走路，卻沒注意到自己腳旁邊搭起的一塊籬笆。下秒，她突然被籬笆絆倒，整個人都摔了上去，右眼竟活生生地插在了籬笆上！

頓時，陸女的眼睛血流不止，嚇壞了周圍的路人，被一旁的朋友趕緊送到了杭州市第一人民醫院。

經檢查後，她被診斷為「右眼球穿通傷」、「眼內容脫出」。市一醫院眼科李堅主治醫生遺憾表示，這是一種複雜性眼外傷伴眼內出血。隨後，醫生緊急為她施行眼球裂傷探查+眼球修補術。

手術歷經1個多小時，醫生暫時為她保住了眼球，但由於傷勢太重，後續的治療不容樂觀，而陸女視力恢復的可能性也非常渺茫。

因邊走路邊看手機引發的慘案並非偶然，在安徽宿州，一行人低頭玩手機過馬路，被駛過來的轎車撞飛。貴州一名裝修工人，邊玩手機邊上電梯，一腳踩空從30樓滑墜至8樓。溫州一名年輕媽媽，因為看手機，一腳踩空摔入河內溺亡。