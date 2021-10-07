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已婚教授找舊情人嘿咻遭罵「滾」　暴氣砸筆電弄瞎她左眼

▲難過,傷心,家暴,霸凌,憂鬱（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲林姓已婚男教授與小三口角，怒砸筆電把小三左眼打瞎。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

已婚的私立大學林姓男教授，4月底夜訪小三住處燕好後發生口角，小三怒斥「滾！」，林男氣得拿筆記型電腦砸向小三，小三左眼當場血流如注，送醫救治仍達失明程度，林男事後辯稱不小心，檢察官根據筆電沾滿血跡等事證，認為林男是直接朝小三頭部丟擲，不採信林男說法，7日依重傷害罪起訴。

林男具有台大博士學歷，目前北部某私立大學機械系任教，他過去曾與被害人交往，2016年與別的女子結婚後，仍有不少時間自己住在宿舍，並與被害人保持私密聯繫。

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲被害人指控林男婚後仍持續糾纏，她要求林男「滾！」遭暴力相向。（示意圖／123RF）

根據被害人指控，她一直不願意和林男繼續糾纏，但每次都拗不過林男，4月22日晚上，林男又跑到她的住處，逼她發生性關係後，她怒斥要求林男「滾！」，林男就拿起她的蘋果筆電丟向她，她閃避不及遭砸中左眼，警方獲報後趕往現場，被害人經送醫後，因左眼眶骨折、還出現水晶體移位的狀況，只剩下對光線有感應的功能。

被害人傷勢稍緩後，30日前往警局報案指控林男涉嫌傷害、性侵，林男被警方逮捕到案，坦承與被害人是婚外情的私密關係，但辯稱當時2人是因投資糾紛起口角，他只是拿起筆電要往地上砸了洩憤，不慎丟到被害人。

▲▼家暴,暴力,受虐,性侵,昏迷,下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲林男否認故意砸傷被害人，但檢察官不採信。（示意圖／pixabay）

雖然林男表達願意和被害人和解，但被害人拒絕再見面，且已經向法院聲請保護令獲准，檢察官依據沾滿血跡的筆電，以及被害人指控等事證，認定林男涉嫌故意重傷害導致被害人左眼失明，且不符合自首減刑條件，依法提起公訴；至於林男被控性侵部分，因事證不足，獲不起訴。

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