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疫苗到貨量破2300萬！圖解最新施打時程　估10／26衝7成有望降級

▲▼台北市計程車司機接種疫苗作業持續進行，運匠大哥們利用跑車空檔，到建國高架橋下的計程車休息站接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲BNT疫苗目前開放到45歲以上可預約。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／整理報導

BNT疫苗連兩天陸續抵台，加上遲遲不足的莫德納今晨也有113萬劑啟運，預計深夜或明清晨到貨。目前國內疫苗總到貨量已破2300萬劑，依照施打情況預估，疫苗覆蓋率可在10/26突破7成，屆時有望討論降級可能性。而指揮中心也調整最新施打對象及時程，第11輪的第2劑AZ擴大至7/22前打過第一劑的18歲以上民眾；BNT只要45歲以上就可以預約。

▲▼1008各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）▲▼1008各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）

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▲各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）※點圖放大

AZ

AZ最近一次到貨時間是9/30，數量有65.6萬劑為自購，總數已突破千萬達到1053萬劑。對於第11輪施打的最新規劃，指揮中心調整年齡往下加開，包括7月22日(含)前已接種AZ第一劑之18歲以上民眾；7月30日(含)前已接種AZ第一劑之54歲以上民眾皆可預約施打。

預約時間為10月12日上午10時至10月13日中午12時；安排10月15日至10月21日接種。至於65歲以上符合AZ第二劑接種資格民眾，將由地方政府造冊施打。

 ▲▼板橋亞東醫院團隊於新北市秀山國小設立大型疫苗接種站替長者施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮。（圖／記者李毓康攝）

▲第11期的第二劑AZ及BNT疫苗皆擴大施打對象。（圖／記者李毓康攝）

莫德納

113.21萬劑莫德納疫苗在台北時間今早六點多，從美國亞特蘭大起飛。指揮中心說明，這批莫德納將在第12輪全數提供第二劑施打，希望在10/22左右開放施打。

至於目前正在進行的莫德納施打包括兩類人，已在7/16前接種過第一劑且間隔滿10週以上的70歲以上長者或60歲以上原住民，由地方衛生局造冊施打。

莫德納疫苗加上今起飛的113萬劑，累計至今已到貨約624萬劑。

▲▼四種新冠疫苗 高端 莫德納 AZ BNT。（圖／記者呂佳賢攝）

▲莫德納目前安排70歲以上長者且與第一劑已間隔10周者，進行第二劑接種。（圖／記者呂佳賢攝）

BNT

指揮中心公布第11輪的BNT預約接種對象，在10月6日中午12時前登記，包括45歲以上民眾；22-12歲民眾；18歲以上第9類對象皆可預約施打。

預約時間自10月11日上午10時至10月13日中午12時；預計在10月15日至10月21日開打。

連2天（10/7、8）抵台的BNT，目前累計到貨量為510萬劑。

▲▼首批客製化標籤BNT到貨。（圖／指揮中心提供）

▲BNT疫苗近期陸續到貨。（資料照／指揮中心提供）

高端

第十輪可預約施打的包含高端第二劑，施打時程自10/6至10/14，接續著第11輪符合資格者可直接向醫院預約。指揮中心也已宣布，無論第一劑或第二劑高端，只要符合施打資格者，可直接洽詢地方衛生局或部立醫院確認後預約施打，至於未來是否會再繼續放入預約期程，要再視後續疫苗供應而定。

▲▼第十一輪疫苗施打對象。（圖／指揮中心提供）

▲第十一輪疫苗施打對象。（圖／指揮中心提供）

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