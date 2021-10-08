疫苗到貨量破2300萬！圖解最新施打時程　估10／26衝7成有望降級

▲BNT疫苗目前開放到45歲以上可預約。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／整理報導

BNT疫苗連兩天陸續抵台，加上遲遲不足的莫德納今晨也有113萬劑啟運，預計深夜或明清晨到貨。目前國內疫苗總到貨量已破2300萬劑，依照施打情況預估，疫苗覆蓋率可在10/26突破7成，屆時有望討論降級可能性。而指揮中心也調整最新施打對象及時程，第11輪的第2劑AZ擴大至7/22前打過第一劑的18歲以上民眾；BNT只要45歲以上就可以預約。

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▲各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）※點圖放大

AZ

AZ最近一次到貨時間是9/30，數量有65.6萬劑為自購，總數已突破千萬達到1053萬劑。對於第11輪施打的最新規劃，指揮中心調整年齡往下加開，包括7月22日(含)前已接種AZ第一劑之18歲以上民眾；7月30日(含)前已接種AZ第一劑之54歲以上民眾皆可預約施打。

預約時間為10月12日上午10時至10月13日中午12時；安排10月15日至10月21日接種。至於65歲以上符合AZ第二劑接種資格民眾，將由地方政府造冊施打。

▲第11期的第二劑AZ及BNT疫苗皆擴大施打對象。（圖／記者李毓康攝）

莫德納

113.21萬劑莫德納疫苗在台北時間今早六點多，從美國亞特蘭大起飛。指揮中心說明，這批莫德納將在第12輪全數提供第二劑施打，希望在10/22左右開放施打。

至於目前正在進行的莫德納施打包括兩類人，已在7/16前接種過第一劑且間隔滿10週以上的70歲以上長者或60歲以上原住民，由地方衛生局造冊施打。

莫德納疫苗加上今起飛的113萬劑，累計至今已到貨約624萬劑。

▲莫德納目前安排70歲以上長者且與第一劑已間隔10周者，進行第二劑接種。（圖／記者呂佳賢攝）

BNT

指揮中心公布第11輪的BNT預約接種對象，在10月6日中午12時前登記，包括45歲以上民眾；22-12歲民眾；18歲以上第9類對象皆可預約施打。

預約時間自10月11日上午10時至10月13日中午12時；預計在10月15日至10月21日開打。

連2天（10/7、8）抵台的BNT，目前累計到貨量為510萬劑。

▲BNT疫苗近期陸續到貨。（資料照／指揮中心提供）

高端

第十輪可預約施打的包含高端第二劑，施打時程自10/6至10/14，接續著第11輪符合資格者可直接向醫院預約。指揮中心也已宣布，無論第一劑或第二劑高端，只要符合施打資格者，可直接洽詢地方衛生局或部立醫院確認後預約施打，至於未來是否會再繼續放入預約期程，要再視後續疫苗供應而定。

▲第十一輪疫苗施打對象。（圖／指揮中心提供）