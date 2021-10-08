「高鐵開放自由座」喊卡！指揮中心：執行面有困難

記者周姈姈／台北報導

高鐵自由座到底開不開放是近期通勤族的熱門話題，而指揮中心也在今（8）日記者會指出，確實有跨部會邀請交通部討論此事，就之前說到的「自由座開放不售站票」，由於執行面上有困難，因此目前不開放自由座，售票也暫不討論。

▲指揮中心表示「高鐵自由座不開放」。（圖／記者李毓康攝）



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本站稍早報導指出，指揮陳時中曾在6日時表示「可開放自由座，但不可販售站票」，此種說法引發爭議，外界質疑此舉是要通勤族「大風吹」搶位子，而交通部長王國材指出，「其實也不用那麼急，可以等疫情更緩和一次開放自由座」。

針對高鐵自由座開不開放一事，醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨（7）日確實有進行跨部會協調 邀請交通部高鐵討論，就這個先前說「自由座開放不售站票」，高鐵盤點陳述執行面困難，包括旅客在列車上站著，要把他們移到座位不容易，必須開放玄關站立，對人潮疏導無法有效管理，且有自由座需求民眾要搭車會在月台等候，這也會對防疫形成另一種壓力。

羅一鈞指出，高鐵預約系統可開放28天內預約售票，如果要修改自由座政策，這28天12節車票已經賣出去，要修改也要1個月時間準備調整，考量疫情穩定、疫苗接種率提高，請高鐵規劃相關管理措施再提報指揮中心，目前不開放自由座，售票也先不討論。