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28天加零可考慮大幅度開放！林氏璧揭「放手讓病毒進來」時機點

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,空姐,出入境管理,停飛。（圖／記者周宸亘攝）

▲未來國內疫苗如果打好打滿，對於邊境管制，專家認為，屆時可考慮讓疫情的好的國家免隔離。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者張乃文／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中日前提到，若一劑疫苗覆蓋率達7成以上，可考慮降級解禁等措施。不過是否因此可免戴口罩，專家則提出看法，並認為「確認乾淨的程度」反而比疫苗覆蓋率重要，若整整28天都加零，應可做較大幅度的開放，守到國內疫苗都打好打滿後，面對最後的期末考「邊境管制」，讓疫情好的國家免隔離、較穩定的國家則可檢疫5天、7天等，換言之就是「放手讓病毒進來」。

對於國內疫情平穩，但境外移入仍未趨緩，想要完全解禁似乎還有一段距離。台大前感染科醫師林氏璧認為，開放與否不能完全只看疫苗覆蓋率，他「完全同意」，應視多方指標來考慮。醫師指出，台灣社區的病毒清得滿乾淨的，而目前做的一切都是為了防範Delta超前部署。

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但林氏璧也說，若是以這樣的思維，「我認為一劑覆蓋率達7成面對Delta變異株是不夠的」，一劑覆蓋率達6、7成僅對防堵Alpha變異株有效，但不足以對付Delta變異株。他指出，要真正走到最後的期末考，以Delta的R0值來看，疫苗覆蓋率應該要「兩劑8至9成」。

▲▼台北市花博接種站設站次日持續為65歲以上長者接種疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站,大型疫苗接種站 。（圖／記者李毓康攝）

▲專家指出，台灣目前情況是「確認乾淨的程度」反而比疫苗覆蓋率重要。（圖／記者李毓康攝）

林氏璧列舉各國狀況，包括丹麥、新加坡施打2劑覆蓋率超過75%、英國與以色列為65%、美國55%，但顯然都還不夠，Delta還是燒起來，可觀察到的是新加坡、英國和以色列案例雖多，但可讓重症減少，致死率控制在千分之2左右。

至於台灣，林氏璧說，若可以一路守到疫苗打好打滿，最後的期末考就是「開始放邊境管制」，屆時或許可考慮不須隔離14天，先選一些疫情好的國家免隔離、相對穩定的國家入境5天、7天檢疫等，也就是放手讓病毒進來的意思，同時這也是陳時中先前提過的政策，只是檢測、口罩及疫調匡列都還是要持續一陣子，為了確定疫情不會因此爆掉，若那時口服藥也上場輔助當然是最好。

林氏璧談到目前國內開放的速度，「確認乾淨的程度反而比疫苗覆蓋率重要」，不妨觀察2個潛伏期，28天都加零的話，應可做較大幅度的開放，但口罩還是別拿下來。最後，他提醒，還是得為秋冬若再有一波流行準備，因此重症、高風險族群要趕快把第二劑打好、打滿，這比衝到7成更要緊。

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