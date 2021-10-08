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男友突腳滑！她飛撲討抱「臉親地」慘摔　15秒糗片瘋傳網全笑翻

▲▼男友突腳滑！她飛撲討抱「臉親地」慘摔。（圖／翻攝自TikTok／tri_wahyuni96）

▲男友突腳滑！她飛撲討抱「臉親地」慘摔。（圖／翻攝自TikTok／tri_wahyuni96）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情期間，許多情侶被迫分隔兩地無法見面，印尼就有一對遠距離相戀的情侶，因為太久沒有見到彼此，所以當男友抵達機場，女友立刻衝上前迎接。結果就在女友跳起來準備給男友來個大擁抱時，男友竟突然腳滑摔倒，女友也撲空重摔，整個臉部直接著地，讓旁邊的人全都嚇壞。

印尼一對遠距離相戀的情侶，因為新冠肺炎期間實施的封鎖措施，已經有很長一段時間沒有見面，日前男友終於搭飛機前來和女友會合，從TikTok上傳的影片可以看到，原本坐在車內副駕駛座的女友，遠遠看到男友走出來就迫不及待衝下車，興奮地朝著男友奔去。

@tri_wahyuni96

haruskah aku ketawa atau bersedih 

♬ suara asli - JR INDONESIA

沒想到，男友準備微微蹲下將跑來的女友抱起時，居然不小心腳滑，整個人跌坐在地，更慘的是，早已飛撲出去的女友完全來不及煞住，直接臉部著地跌趴在地上，讓旁邊的人全都嚇傻。幸好，身體的疼痛完全無法阻止這對情侶，他們立刻跳起來緊緊相擁。

這段15秒的影片在TikTok的觀看次數已超過2800萬次，網友們紛紛在底下留言表示，「女生這一下真的摔得很大力」、「這就是墜入愛河的模樣」、「對不起我真的快笑死了」、「忍不住重新播放好多遍」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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