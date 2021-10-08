五倍券發放警備戰防搶　維安重裝上陣

記者沈繼昌／桃園報導

行政院推出「振興五倍券」今起發放，桃園警分局出動大批警力到桃園郵局負責配送人員、車輛及押送物品安全維護，分局長李建民指出，為確保振興五倍券運送至轄區各郵局、超商存放，已要求轄區各派出所納入巡簽重點，並負責護送過程安全，確保相關作業順利進行。

▲行政院推出振興五倍券今天發放，桃園警分局一早到桃郵局進行安全維護作業，以確保發放五倍券安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政院推出振興五倍券今天發放，桃園警分局一早到桃郵局進行安全維護作業，分局長李建民(右二)進行勤教。（圖／記者沈繼昌翻攝）

振興五倍券今起在郵局、超商等地區提供預約民眾領取，桃園警分局出動20名警力負責配送人員、車輛與押送五倍券安全維護，作業前分局長李建民已為員警做好勤務重點工作指派，秉持「便民」、「迅速」與「安全」三大原則，防止一切突發意外狀況發生，確保相關作業順利進行。

▲振興五倍券今天發放，桃園警分局上午到郵局進行安全維護作業，確保發放安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李建民表示，依規畫路線將五倍券安全送達桃園區各郵局及超商存放，由各轄區派出所納入巡簽重點，與各提領處所保持密切聯繫，隨時掌握狀況，遇有突發情事立即反應處理。

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