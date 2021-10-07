懷疑輪胎遭刺破...持開山刀砍到「臟器外露」　狠男下場曝

▲桃園市詹姓男子今年6月間凌晨在觀音區友人處住飲酒，欲返家時發現愛車輪胎遭刺破，懷疑是呂姓男子所為，2人發生口角竟持開山刀猛刺3刀，導致臟器外露險死。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市詹姓男子今年6月間到郭姓友人住處飲酒，凌晨時分欲返家發現愛車輪胎遭刺破，懷疑是呂姓男子所為，2人發生口角後，詹男被友人勸阻折回，但詹愈想愈氣，竟持長達28公分開山刀砍殺呂男腹部、手臂等處共3刀，造成其腹部穿刺傷、臟器外露，經送醫急救後撿回一命；桃檢以詹男犯行明確，偵結依殺人未遂罪嫌將詹男提起公訴。

檢警調查，37歲的詹姓男子有2次公共危險前科，今年6月12日凌晨1時許，在觀音區郭姓友人住處飲酒，酒過三巡後欲離去，返回車上準備開車時發現愛車輪胎遭刺破，正巧呂姓男子前往浴室洗澡，詹懷疑是呂男所為上前理論，經郭姓友人勸阻才未發生衝突。

郭姓友人見詹男酒醉，準備開車載詹與其他2名友人返家，但詹仍執意要找呂理論，竟找來一把長約28公分開山刀朝呂猛刺，結果造成其上肢、腹部等部位被猛砍3刀，導致腹部穿刺傷、小腸撕裂傷與左前臂與尺骨等處撕裂傷與骨折等傷勢，還導致小腸等臟器外露血流不止。

郭姓友人見狀趕緊上前制止，詹男才沒有繼續持刀砍殺呂，呂事後報警求助，並被送往平鎮區聯新醫院急救後挽回一命；大園警方據報後循線在觀音區新林路附近尋獲詹男做案開山刀等證物，並拘捕醉醺醺的詹男到案。

詹男在檢方複訊時坦承與呂姓男子發生爭執，也坦承持刀砍殺犯行。郭姓友人也證稱詹男酒後持開山刀砍殺呂男導致臟器外露之事實，其中受傷的呂男負傷後還能自行開車就醫與報案。呂男則提供醫院驗傷診斷證明，並指證是詹男持刀砍殺等犯行；檢方根據警方提供詹男作案用開山刀，經刑事局採證，刀上血跡與呂血型相符，另詹男作案時衣物上血跡也與開山刀採得血跡相符之事實，檢方認為詹男犯行明確，偵結依殺人未遂罪嫌將詹男提起公訴，由於詹為累犯，建請院方加重其刑。

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