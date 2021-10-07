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啃老男缺錢花用刺死網咖工讀生　判賠1238萬元給死者父母

▲桃園市男子蘇偉智去年3月間隨機持刀刺死劉姓網咖工讀生，警方拘捕後移送桃園地檢署偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市男子蘇偉智去年3月間隨機持刀刺死劉姓網咖工讀生，警方拘捕後移送桃園地檢署偵辦。（資料照／記者沈繼昌攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市男子蘇偉智長期待業卻沉迷於網咖，因父母拒絕繼續接濟，蘇缺錢孔急下竟持刀隨機犯案，去年3月間在平鎮區某網咖附近徘迴，見劉姓工讀生要上班，隨即持刀恐嚇要錢發生爭執，蘇持刀刺中劉左胸導致慘死，蘇事後遭桃園地院判處無期徒刑，褫奪公權終身；民事部分，劉男父母民事求償1238萬元，法官審理後認為有理，蘇偉智當庭大方同意，法官合議庭判賠應全額給付，本案還可上訴。

▲桃園市男子蘇偉智去年3月間隨機持刀刺死劉姓網咖工讀生，蘇犯案後向警方自首，警方查扣其作案凶刀與衣物等證物。（資料照／記者沈繼昌攝）

檢警調查，34歲的蘇偉智沉迷網咖，去年3月27日晚間11時許，在平鎮區南豐街口，見網咖劉姓工讀生準備上班路過時，持刀脅迫劉交出財物，劉拒絕與蘇發生爭執，蘇惱怒之下持刀猛刺劉左胸部與頸部等處，因刺中心臟導致失血過多不治，桃檢相驗時發現致命刀傷深達17公分，另後頸處也有深達7公分刀傷，足見蘇下手之凶狠。

▲桃園市男子蘇偉智去年3月間隨機持刀刺死劉姓網咖工讀生，蘇犯案後向警方自首，警方查扣其作案凶刀與衣物等證物。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園地院開庭時，劉男父親痛罵蘇態度惡劣且毫無悔意，痛斥蘇是怕死才謊稱自首，兒子非常孝順且是獨子，為貼補家用才去網咖打工，無辜遭蘇刺死，請求法院判處最重之刑，桃園地院刑事部分判處無期徒刑、褫奪公權終身。

民事庭部分，劉姓工讀生父母提起刑事附帶民事損害賠償，因蘇偉智刺死獨子，雙親承受喪子之痛，對蘇請求扶養費、精神撫慰金合計共1238萬6401元；蘇男在開庭時，當庭同意劉男父母請求，地院民事合議庭院審理後認為求償合理，判處蘇應賠償劉父804萬4851元、賠償劉母434萬1550元，合計約1238萬餘元，本案還可上訴。

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