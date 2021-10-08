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物流大力士酒駕爛醉　醒來「3腳銬被他折彎」警驚呆

▲桃園市呂姓男子因酒駕被警方臨檢查獲，竟在警局留置室扳壞3副腳銬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市呂姓男子因酒駕被警方臨檢查獲，竟在警局留置室扳壞3副腳銬。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子因四度酒駕被警方臨檢查獲，在警局戒護區時，竟以手腳連續扳彎3副腳銬，導致毀損變形無法使用，遭檢方以毀損罪嫌起訴；桃園地院法官認定，呂僅因怒氣無處宣洩，就破壞腳銬造成公務員安全出現疑慮，漠視國家公權力，審結依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處有期徒刑3月，可上訴。

檢警調查，從事物流業的40歲呂姓男子，去年10月7日被龜山警分局大林派出所臨檢查獲酒駕，酒測值被驗出每公升0.91毫克，幾乎呈現泥醉狀態，派出所臨檢後將呂送往偵查隊偵訊。

呂男在偵查隊留置區等候偵訊，準備捺印指紋期間，竟將旁邊3副腳銬以手腳扳彎，偵查隊員將呂男移送檢方偵辦後，才發現留置區內3副腳銬都變形，調閱監視器發現，呂男除自己的腳銬未扳彎外，其他3副腳銬都被其以蠻力扳壞，偵查隊根據監視畫面光碟、腳銬被毀損畫面，將呂男函送桃檢另案偵辦。

呂男在檢方複訊時，坦承以手腳扳彎鄰近3副腳銬，辯稱當時酒醉不太記得，檢方偵結依妨害公務與毀損罪嫌聲請簡易判決處刑。

法官審酌，呂男因酒駕被逮受戒護時破壞3副腳銬，導致變形不堪使用，腳銬是員警職務上掌管並用以維護執勤安全的物品，法官根據警方提供的監視畫面光碟等證物，認定呂男所為顯然漠視國家公權力，造成公務員安全出現疑慮，審結依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

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