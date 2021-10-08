全家機台卡卡！超商等30分鐘才領到五倍券　民怨：還是郵局好

▲全家便利商店一早湧入許多民眾排隊領五倍券。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾、蕭筠、周姈姈／台北報導

首波紙本振興五倍券今（8）日開放至超商、郵局領券，《ETtoday新聞雲》也直擊各大超商領券實況，雖然7-11、OK mart機台十分順暢，20秒就領到；不過全家便利商店有不少民眾反映「有點卡」，加上排隊花了超過30分鐘；另也有高齡民眾表示「還是郵局比較好」。而全家便利商店則表示，目前收到民眾反映大致順暢，沒有當機情形。

▲▼全家便利商店一早湧入許多民眾排隊領五倍券。（圖／記者林育綾攝）

首波紙本振興五倍券今（8）日上午9時起限時2周開放至超商、郵局領券，而上午9點出頭，已有不少民眾到當初預約的便利商店排隊領取。由於許多人也替家人一併領取，因此需要將每個成員的健保卡插入事務機台，列印小白單，再至櫃檯簽收，便利超商人員也為了協助民眾領五倍券而相當忙碌。

▲▼許多民眾一次幫多位家人領取。（圖／記者林育綾攝）

上午7-11、OK mart機台都十分順暢，有民眾只花20秒就領到；不過全家的事務機台在預約時就被民眾反映「有點卡」，今日領券時，也有不少人反映「卡卡的」、「印第一張還好，後面就卡卡的，按了好幾次！」，但也有民眾相當有耐心表示「現在這麼多人要領，也可以理解」。

一名江小姐說，她幫自己和家人共5人領券，因為一大早就到，前面沒什麼人，操作機台只有一點點卡，「還算順利，大約等10幾分鐘就領到」。而全家便利商店公關則表示，目前收到民眾反映大致順暢，沒有當機情形。

不過有不少高齡長者反映，自己整個過程花了30幾分鐘才領到，更表示「政府政策有問題」，因為當初預約時，已經排隊按機台一次，他認為領券時應該就是直接來領取，沒想到還要再排一次隊，再操作一次機台，按機台也卡了好幾次，直說「真的很麻煩，還是郵局比較好！」、「這對老人家來說，真的會搞不懂！」

直擊／花20秒成功領券！紙本五倍券超商領券首日「順到爆」

直擊／超商領紙本五倍券首日「人潮湧現」！民眾嗨領4份：要買東西了