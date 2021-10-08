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五倍券啟用！各縣市加碼優惠一次看　彰化下周公布：保證大驚喜

▲▼五倍券開放領取第一天，一早便利超商內就有民眾等著排隊領取，而超商業者也擺出大量五倍券優惠商品，來搶是這塊振興經濟商機。（圖／記者湯興漢攝）

▲振興五倍券8日正式上路，除行政院加碼推出7大加碼券外，各縣市政府也陸續推出相關優惠。（圖／記者周宸亘攝）

記者林冠吟／整理報導

紙本五倍券8日開領！民眾領到的當下就可以使用，此外數位五倍券也同步在今日啟用，為刺激消費，除振興五倍券外，中央各部門與地方縣市政府也加碼推出相關優惠措施，就是希望可以增進民眾買氣，達到振興經濟的效果，對此《東森新聞雲ETtoday》為您整理一系列振興加碼券，讓您一次看懂。

五倍券

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1.發放對象：全體國民。

2.發放型態：電子數位券和紙本券。

3.發放時間&領取方式：數位券自9月22日開始登記綁定；紙本券9月25日開始預定，兩者同時於10月8日開放消費。

紙本券

分2梯次在五倍券官網預訂，可選擇超商及藥妝店領取。

第一梯次預定時間為9月25日到10月1日，領取時間為10月8日到10月21日；第二梯次預定時間為10月25日到10月31日 ，領取時間為11月8日至11月21日；另，選擇到郵局領取的民眾，10月4日起則可透過中華郵政網站或以電話預約，預計10月12日到10月30日可到郵局領券。若民眾登記為超商領券，卻因故逾期未領，也可以再重新綁定為數位券，或上郵局系統預約領取。

數位綁定

民眾可以選擇行動支付、電子票證或信用卡擇一綁定，在所選擇的數位支付業者頁面進行個人綁定。不過今年數位券新增「共同綁定」功能，登記時間為9月22日起至10月1日，共有兩種共同綁定方法，一種為在官網上，選擇健保卡、健保快易通APP、自然人憑證進行個人身分認證，接著輸入親友身分資料，即可完成共同綁定；第二種為直接帶著自己和親友的健保卡到超商事務機操作，值得注意的是，共同綁定也有「反悔期」，9月22日起至10月6日中午12點前，都可以反悔退出共同綁定。

4.使用範圍：全國實體商家與一般境內電商都可使用，父母也可用於繳學費，但不可用來繳交罰金、規費。

5.使用期限：預計至2022年4月30日止；商家兌領則從10月15日起至2022年6月底。

中央加碼

行政院推出

9月22日10月29日五倍券官網平台登記抽籤

1.好食券：

僅限「數位券」，免抽籤。預計發行400萬份，前400萬名民眾只要綁定數位五倍券即可獲得，不過須先消費500元於餐飲、夜市、市場等小店家、攤商，才可獲得500元「好食券」的加碼優惠，使用期限為10月8日至2022年4月30日。

2.農遊券：

和去年面額250元相比，今年面額提高至888元，抽籤方式共分2階段進行。第1階段，民眾可在五倍券官網抽籤登記88萬張，採4輪抽籤；第2階段則為消費滿千，即可獲得第2階段的抽獎資格，總計58萬張，預計將發行146萬張，使用期限為10月25日至2022年4月30日。

3.藝FUN券：

面額與去年相同，維持600元，發行240萬份數位券與加碼60萬份紙本券，數位與紙本券僅能擇一登記，不過紙本券僅限18歲以下65歲以上或為身心障礙者才可參加抽籤，合計共300萬份，使用期限為11月10日至2022年4月30日。

4.動滋券：

面額與去年相同，維持500元，共發行200萬份，預計進行4輪抽籤，最快11月1日即可啟用，使用期限至2022年6月30日。

5.客庄券：

每張面額為500元，將進行4輪抽籤，預計發行40萬份，使用期限預計為11月中旬至2022年4月30日。

6.i原券：

今年新推出的加碼券之一，每張面額為1000元，採4輪抽籤，數位綁定為臺灣Pay合作之金融卡者可於11月5日搶先使用，預計將發行10萬份，使用期限為11月5日至2022年4月30日，僅適用於原住民族委員會認證店家。

7.國旅券：

今年新推出的加碼券之一，每張面額為1000元，採4輪抽籤，預計將發行120萬份，使用期限自11月1日起至2022年4月30日。中籤民眾在收到簡訊通知3日後，即可於「國旅券」抵用平台領取1000元的QR code，一次使用不找零。

8.地方創生券：

今年新推出的加碼券之一，每張面額為500元，採4輪抽籤，預計發行20萬份，中籤者須以台灣pay進行消費，可用於地方創生事業相關業者，預計使用期限為12月1日至2022年4月30日。

各縣市加碼

基隆

1.7月底開賣「海派券」，花100元可折抵200元消費，首波2000套3小時就完售。

2.其餘振興方案，目前仍在規劃中，希望不只把基隆的商機留在基隆，還要把外縣市的商機帶入基隆。

台北

1.台北市府與悠遊卡公司合作，只要在10月6日前將五倍券綁定悠遊付，前1萬名民眾可獲得總價值高達5000元的「五夠大包」振興禮包；悠遊卡卡友綁定，前1萬名可享300元加碼回饋，第10001名至第3萬名可享200元回饋；第30001名至第4萬名可享100元回饋；新註冊用戶綁定，再加贈限量2萬份，價值3000元的振興禮包。

五倍券綁定悠遊付：

1.可獲得「五夠大包」振興禮包，內有總價值5000元的現金回饋券（限1萬份）。
2.符合回饋條件，即可獲得悠遊付儲值金，回饋比率最高達50％。
3.不受五倍券紙本面額限制。

五倍券綁定悠遊卡（限量4萬名）：

1.前1萬名綁定享300元加碼回饋；前10001名至3萬名綁定享200元加碼回饋；前30001名至4萬享100元加碼回饋。
2.悠遊卡綁定五倍券且新註冊悠遊付帳戶，特別加贈價值3千元的振興大禮包（限量2萬份），同享高回饋率優惠。
3.不受五倍券紙本面額限制。

五倍券綁定敬老愛心卡（限量1萬名）：

1.可至台北市3C門市以低價購買包括電動牙刷、血氧機、血壓計等健康家電三選一（新民生、興隆、博愛3家門市僅提供電動牙刷組）。
2.禮品：
A：299元購得Oral-B電動牙刷組。
B：549元購得威創V-Trust手持式血氧機。
C：599元更可買到市價OMRON手臂式血壓計及Oral-B電動牙刷套組。

台北熊好券

透過台北通App整合面額1千元的住宿券，及面額各100元的饗購、藝文、運動及市集券，總計超過100萬份。9月8日起開放北市店家線上登記，9月底開放民眾意願登記、擇期抽獎，中獎民眾可在今年年底前，至合作店家掃描專屬活動QR Code，即可享折扣優惠，但詳細規劃與上限日期仍尚未出爐。

新北

1.新北加倍券

預計發行31萬份，為20萬份的500元5倍券換1000元新北加倍券、10萬份1000元五倍券換2000元新北加倍券、1萬份5000元5倍券換1萬元新北加倍券。預計將在10月20日至31日開放市民線上登錄抽獎，於11月8日公布得獎名單，可適用於整個新北市。

桃園

1.桃園好市券

9月12日開放桃園市民依身分證末碼至官網登記抽籤，13日公布抽籤結果。

2.你吃飯，我買單：

民眾可以以在桃園餐飲消費的發票登陸抽獎，最多可以抽到2000元的補助金。

3.桃園好市乘雙券

可以以五倍券，換取2倍面額的「桃園好市乘雙券」，消費滿5000元還有1000個名額可登記抽獎變成1.2萬元，另若以「數位桃園plus 1000」進行消費，滿5000元自動加碼1000元，不過皆採登記抽獎，共計有26萬個名額。

4.「6+1」桃園振興暖身計畫：

文化局將推出「桃園挺文創、送你看電影」及「桃園挺文創 送你抵用券」2大振興方案；桃捷公司則為「桃捷挺振興、送你一日票、點數加倍送」優惠活動；交通局也預計將在10月1日開賣「大溪復興交通觀光一日套票」，使用振興券購買享買一送一，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具遊玩。

5.民眾若使用數位振興券，將與悠遊卡、一卡通、市民卡聯名卡的第一銀行等單位合作，消費5000元即贈1000元的方式。

新竹縣

1.今晚住竹縣 ，現領滿竹券：

預計將自10月8日起到12月31日期間實施，國人只要在活動期間持紙本振興券1000元以上，入住新竹縣的活動特約旅館，每房現折600元，還加碼送600元現領可現用購物券。

新竹市

1.配合中央政策加碼、放大「五倍券」，市府預計將和各大知名百貨賣場合作，推動超值的「系列消費活動」，同時舉辦抽獎以刺激在地消費，最大獎為一輛汽車，還有Gogoro、iPhone等大獎，獎品價值超過百萬元。

苗栗

1.相關細節尚未宣布。

台中

1.配合第三屆台中購物節，推出「振興台中經濟─中央振興券加值計畫」，預計將自10月10日至12月9日，持續2個月。祭出現金大放送，天天抽5000元、週週抽10萬元、月月抽百萬現金，以及最終壓軸千萬好宅，總額逾3億元。

彰化

1.彰化縣府宣布，下周公布加碼振興方案，一定會給全國民眾一個很大的驚喜。

2.彰化區漁會則確定比照去年三倍券模式，直接在面額加碼10%，農遊券也加碼10%，其餘農會（鹿港、福興）則尚在研議中。

3.北斗鎮則將針對全鎮鎮民，每人普發500元紓困金，預計將在11日至13日連3天發放，若來不及領取的鎮民也可在11月11日前持身分證、印章自北斗鎮公所領取。

4.溪州鄉公所也將針對每位鄉民普發1000元紓困金，至於彰化縣最富的大村鄉公所，也將在年底定期會表決是否「加發紓困金2000元」；此外，員林市則不跟進普發現金，將以加發「市民幸福卡」的方式，刺激消費。

南投

1.10月1日起至2022年4月30日，於南投消費滿200元，可上網登錄發票，周周抽現金10萬元，還有2次加碼50萬、30萬與20萬元現金；另也可抽旅遊福袋1000個、電動機車、智慧型手機等大獎，總獎品額度高達千萬。

2.南投縣府指出，將配合下半年活動，如溫泉季、花卉嘉年華、燈會等推出相關優惠措施。

雲林

1.現金回饋

只要在縣內消費就可直接想10%現金回饋，每人最高可以換回500元的現金回饋，此外，民眾若使用五倍券於當地消費滿500元以上即可參加抽獎，最大獎為百萬名車。

2.麥寮鄉公所將針對每位鄉民，每人普發3000元振興金，全鄉約4萬8000人需1.4億元。公所預計將自籌經費發放，但全案仍須主計單位同意才可發放，相關發放細節仍需進一步研議。

嘉義縣

1.將視情況決定是否要跟進嘉義市普發現金的政策。

2.相關加碼回饋活動，尚在研議中。

嘉義市

1.嘉義市府將加碼針對每位市民，普發2000元現金

2.嘉遊金：

同時自11月起將再度推出嘉義市購物節活動，只要入住合約飯店可獲600元「嘉遊金」，可折抵房價及消費，累積消費500元就有1次抽獎資格。此外，同時針對來嘉義市團體旅遊的旅行社，每人補助500元。

台南

1.台南好康券

9月6日至2022年2月6日（不分平假日），入住合法旅色，每人住宿1晚即贈送1張

2.比照先前三倍券辦抽獎活動，配合8月23日台南購物節開跑，只要在台南消費滿100元，可憑發票上網登錄抽獎，有機會抽到價值830萬，3房雙衛浴，房型含公設約27坪的新屋大禮。

高雄

1.高雄券：

每張面額50元，共計1000元，每張面額50元，但相關細節等具體內容尚在規劃中。此外只要持五倍券在高雄消費滿5000元，且旅宿、餐飲累計逾2500元，就送1000元的高雄券，還可參加抽獎，最大獎項為特斯拉電動車。

2.林園區東林福德廟今年中秋節也將持續發發放發財金，最高1000元，為配合政府振興方案，也決定明年農曆年發放100元現金紅包。

屏東

1.相關加碼優惠仍在研擬當中，但只要入住參與專案的屏東縣合法旅宿，縣府就提供500元補助，業者對等再提供500元優惠，總計1000元。

宜蘭

1.五告誠意Fun心遊宜蘭：

5項觀光振興方案為「住宿加碼送電子消費抵用券」、「食宿遊購5折起」、「消費滿額抽百萬名車」、「趣遊宜蘭-團體旅遊補助」、「景區展館門票優惠」，只要持五倍券到宜蘭住宿，雙人房加碼補助電子消費抵用券500元，4人房最高補助1000元，消費滿額，就有機會抽中百萬名車等，優惠活動於10月開始至12月止。

花蓮

1.4項觀光振興方案：

●觀光旅遊：旅行社於活動期間帶團至花蓮，前往任一指定景點或活動，即可獲得獎勵金，獎勵金總額500萬元；自由行旅客，只要在花蓮合法旅宿住宿並登錄活動官網，同時前往認一指定景點或弘動，即可參加賓士抽獎，再抽100萬元購物金。

●夜市商圈：花蓮縣商圈、東大門夜市、民有夜市等，只要消費滿200元即可獲得一張抽獎券（可累贈），該月未中獎可延至下月繼續抽，最多有三次中獎機會，獎品總價值超過百萬元。

●鯉魚潭發放消費券：2021紅面鴨-歡樂派對盒活動中發放鯉魚潭商圈消費劵（預計30萬元額度）。

2.秀林鄉公所預計明年農曆過年前，再發給鄉民每人3000至5000元的大紅包。

台東

1.已有提出4200萬元的疫後振興計劃，因此不再加碼。

2.太麻里鄉公所針對每名鄉民，普發現金2000元

澎湖

1.縣民每人普發1000元現金

金門

1.8月底針對每位縣民每人普發現金5000元

2.金門振興券：

此外，再針對縣民每人發放3000元振興券，面額為10張100元、4張500元，限金門地區使用，預計將在10月1日至3日發放，每位縣民可透過村里長領取，使用期限至2022年4月30日止。

3.舉辦「五倍券到金門消費、抽大獎」活動，吸引觀光客來金門遊玩，鼓勵觀光旅宿業者提供振興加碼方案；而金酒公司也在正研擬優惠方案中，將另外公布。

▲▼金門振興券。（圖／金門縣政府提供）

▲▼金門振興券。（圖／金門縣政府提供）

▲▼金門振興券。（圖／金門縣政府提供）

連江

1.相關加碼優惠細節尚在研議當中。

2.南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉、東引鄉，針對每位設籍鄉民普發1000元現金

►平口褲竟然「涼涼的」！

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