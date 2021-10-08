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領券不憑預訂小白單！　「再排一次機台」惹人怨：等到崩潰

▲▼民眾擠爆超商要領紙本五倍券。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾擠爆超商要領紙本五倍券。（圖／記者吳奕靖攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

紙本五倍券今（8）開放領取，時間一到，不少民眾湧入超商，全都聚集到機台前面要操作領取系統，結果稍早就傳出，因為兌領人潮過多，系統出現無法負荷的情況，機台也顯示「領券踴躍，請稍後再試」。就有網友被這點惹火，在PTT的Gossiping板上問卦「為啥領券還要再操作一次機器啊？」

這位網友文中表示，他以為只要拿之前列印的「小白單」就可以去領券，結果才發現那一張單子根本沒用，「序號手機也會寄，啊領券又要再操作一次，機台也會當機，所以一個人也要弄很久才好。」原PO忍不住納悶，「啊為啥不乾脆拿之前那張小白單跟證件去領就好？還要再操作一次勒？」

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貼文一出秒吸共鳴，就有人也抱怨，「之前還一直講小白單很重要不能丟，結果……」、「超浪費時間，再排一次」、「正在等……馬的，超廢」、「像白痴一樣，等到崩潰中」、「等半小時了，直接拿預約白券換就好不香嗎？結果相同步驟再做一次」、「智障，預約排一次，領券他X還要排一次」、「還要操作領也太麻煩= =」。

▲▼全家便利商店領紙本五倍券實況。（圖／記者林育綾攝）

▲預訂要排一次機台、領券也要再排一次，讓不少人直呼「有事嗎？」（圖／記者林育綾攝）

紙本五倍券即日起至10月21日期間，每日上午9時至晚上10時開放領取，若是在4大超商預定五倍券者，一共有2種領券方式，包括使用「手機APP」，進入超商APP五倍券專區後，輸入政府發送領券簡訊序號、身分證末4碼，再憑條碼及身分證，即可至櫃台完成領券，3步驟就搞定。

若是操作「事務機台」的話，憑健保卡或輸入身分證字號及取貨序號（2擇1）列印小白單領券。除了紙本券以外，還沒預訂的民眾也可以使用數位綁定、郵局預約，若仍想領取紙本，紙本五倍券第二梯次自10月25日至31日預訂，11月8日至11月21日領取，屆時可再至超商、超市、藥妝店領五倍券。

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