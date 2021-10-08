高鐵4大五倍券優惠一次看！領紙本「搭車滿千元」送5折車票

▲高鐵推出振興五倍券專案。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院推出的振興五倍券今日上路，台灣高鐵公司祭出多項振興專案，如五星自由行、自駕輕鬆升級等，另外使用振興券搭車也有優惠，會員使用紙本振興券購票，滿千即贈5折車票，數位券則有機會適用雙人55折的優惠。

高鐵TGo會員持紙本五倍券於10/8至10/31間至高鐵車站售票窗口，單次使用五倍券金額滿1,000元，即贈送「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」一張，滿2,000元送兩張，依此類推，每人每次最多贈送5張，限量10萬張，送完為止。贈送之「5折乘車票兌換券」可在2021/12/1至2022/4/30期間使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙人同行的旅客自10/8起透過台灣高鐵網路訂票系統「雙人55」專區購買搭乘日期為2021/11/5至2022/1/20之指定車次標準車廂全票兩張，且立即付款，就有機會享55折的限量優惠。本專案銷售至發車前第5天，優惠座位數量有限、售完為止。

而高鐵假期「五星自由行」專案，搭配台北、新北、台中、嘉義、台南、高雄、屏東等地知名五星級飯店，以高雄出發且入住台北晶華酒店為例，平日兩人同行，每人只要2,990元，相當於高鐵標準車廂來回車票加10元，再享免費升等豪華客房禮遇，使用振興券滿5000元可再獲贈高鐵5折車票。

高鐵假期「自駕輕鬆升級」專案提供高鐵標準車廂來回車票+36小時租車，再享車型免費升的超值優惠，適用取車車站包括台北、台中、嘉義、台南、左營五站。

以兩人成行、台北出發到左營為例，每人只要3,179元起，相當於只要高鐵回車票加199元就能輕鬆自駕出遊。同樣適用五倍券付款滿5000元再贈「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張的高鐵加碼優惠。

▲使用振興券搭乘高鐵可享有多種優惠。（圖／記者李毓康攝）

高鐵振興五倍券專案：

「五星自由行」搭配飯店：

雙北：君品、晶華、君悅、香格里拉台北遠東、台北福華、喜來登、新板希爾頓、板橋凱撒

台中：長榮桂冠、金典酒店

嘉南：耐斯王子台糖長榮、香格里拉台南遠東

高屏：國賓、寒軒、漢來、義大皇家、麗尊、高雄福華、墾丁福華、墾丁凱撒

「自駕輕鬆升級」提供格上租車及和運租車供旅客選購：

優惠價格以高鐵標準車廂來回車票最低加價199元起，惟因旅客行程之起訖車站不同，需支付不同加價，詳情請參閱專案網站。

「紙本券滿額送」：TGo會員持紙本五倍券，即日起至10/31至高鐵車站售票窗口，單次使用五倍券金額滿1,000元，即贈送「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」一張，每人每次最多贈送5張，限量10萬張，送完為止。

「雙人55折」：雙人同行的旅客自10/8起透過台灣高鐵網路訂票系統「雙人55」專區購買搭乘日期為2021/11/5至2022/1/20之指定車次標準車廂全票兩張，且立即付款，就有機會享55折的限量優惠。本專案銷售至發車前第5天，優惠座位數量有限、售完為止。