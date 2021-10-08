印尼泡麵「1包才10元」...賺什麼？內行揭真相：當地更便宜

▲印尼泡麵一包僅10元，讓網友不禁好奇，到底賺什麼？（圖／翻攝自Dcard）

實習記者林郁婷／綜合報導

泡麵料理方便快速，口味更是多元，是許多民眾正餐、宵夜的好選擇。而台灣除了國產泡麵之外，進口泡麵也不少，其中一包僅賣10元的印尼泡麵，更是月光族的救星。就有網友疑惑「為什麼印尼泡麵可以這麼便宜？」引發大家討論。

一名網友在PTT上以「印尼泡麵不用十元是不是台灣人救星？！」為題發文，表示印尼泡麵在網路上購買，40包居然不到300元，等於一包不用10元，「比起來蚵仔麵線都不知道已經一碗幾十元了，還不如三餐吃印尼泡麵」。

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這讓原PO不禁納「就算物價在怎麼上漲，就算原物料在怎麼上漲，就算國際運費在怎麼上漲，印尼泡麵，根本怎麼漲都是超便宜，大家覺得呢？為什麼印尼泡麵可以這麼便宜？有卦嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言表示，「去印尼商店買6包50，口味任選」、「兩袋特價時一包大概6元」、「高配版的加蛋、肉片、貢丸、青菜 真的神」、「包含運費過來只要10元真的想見當地多便宜」、「我在國外也常吃」、「給我低調，我怕它漲價」。

其實，之前就有人問過這個問題，當時有知情人分析，印尼勞工的薪水低，當地的原物料也便宜，加上又用大量生產來壓低成本，所以銷到國外才能這麼便宜。