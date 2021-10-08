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豪捐百萬挺屏東女店員！轉帳截圖「這個0」不對勁　真相逆轉怒了

▲▼潘女首度露面受訪。（圖／莊全成提供）

▲潘姓女店員遭人徒手挖眼。（圖／莊全成提供）

記者曾筠淇／綜合報導

本站7日報導《捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆：我數2次，跪了》，有網友為了幫助屏東遭挖眼的女店員，豪氣捐百萬。原有不少人大讚該名網友的善心，不過事後就有人將轉帳截圖放大，發現「第三個0」不對勁，且非約定轉帳的話，理論上應有限額，懷疑是造假。

屏東縣高樹鄉超商女店員遭挖眼案震驚社會，不過隨著事件已經發生一陣子，外界關注度也減弱不少。PTT有不少網友熱心捐款，並在板上貼出截圖，希望能拋磚引玉，一同幫助受害女店員。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友揪出魔鬼細節。（圖／翻攝自PTT）

就有網友霸氣捐助100萬元，並說自己也是病友，光是每個月的費用加起來就要15萬元。捐款畫面曝光後，不少網友驚嘆「推大善人」、「這金額我數了兩次」。然而，卻也有眼尖網友質疑，該名網友可能只有轉1000元，捐款截圖造假的可能性很大。

《ETtoday新聞雲》粉專底下有不少網友對此表示，「他才轉1000元，自己P圖成百萬，非常明顯的痕跡」、「P圖技術有點差喔」、「P圖技術還沒到位」、「修圖沒修好，不過有捐就是好事」、「那個0被削邊了」、「他的0為什麼有切痕」、「PTT上原文刪了，被抓到改圖」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲第三個0的右側部分明顯「缺角」。（圖／翻攝自PTT）

除了「第三個0」缺角以外，還有人指出，非約定轉帳的話，理論上應有限額，「是怎非約定一次100萬元，請告訴我」、「玉山非約20萬元而已」、「奇怪，他的帳戶怎麼可以一次轉那麼多錢，不是有限制一天只能轉多少嗎」。

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