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社會 社會焦點 保障人權

四十二章經？黑衣男翻箱倒櫃偷10萬　族譜也帶走屋主嚇壞

▲頭份1名江姓慣竊，日前清晨潛入民宅偷東西，不止竊取現金10萬元，還將別人族譜一併帶走，警方積極偵辦後將江嫌逮捕歸案。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲頭份1名江姓慣竊，日前清晨潛入民宅偷東西，不但竊取現金10萬元，還將別人族譜一併帶走，警方積極偵辦後將江嫌逮捕歸案。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名江姓男子（39歲），4日清晨翻牆潛入1戶民宅內，偷走抽屜現金10萬元後，竟將屋主家的族譜一併帶走，警方成立專案小組積極偵辦，6日下午趁江嫌準備出門前，一舉上前逮捕；當場查獲花剩的贓款3萬7千元、安非他命吸食器和族譜，全案經詢問後依竊盜、毒品等罪嫌移送苗栗地檢偵辦。

頭份警方指出，江嫌目前因案假釋中，4日5時49分許趁清晨時段至頭份市一處巷弄中翻牆進入民宅，竊取被害人家中現金10萬元，連別人的族譜都不放過；頭份分局隨後成立專案小組，6日下午發現江嫌正欲駕車外出，見時機成熟，立即上前盤查，當場在其自小客內查獲現金3萬7000元、族譜、零錢包及安非他命毒品吸食器等贓證物。

▲警方也在江嫌車內查獲現金3萬7000元，及毒品吸食器和族譜等贓物。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方也在江嫌車內查獲現金3萬7000元，及毒品吸食器和族譜等贓物。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方隨後通知被害人到分局認領，得知警方找到珍貴族譜及3萬7000元贓款，雖有部分贓款遭嫌犯花用，但仍感到慶幸，終於放下心中大石，對於警方2日內就破案，非常感激。

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