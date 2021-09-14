富商醉倒騎樓48萬勞力士不見了　警破門逮北市「變裝大盜」

記者張君豪／台北報導

台北市近期出現一名變裝慣竊，專門鎖定酒醉路倒男子乾洗身上財物、或以打開路邊未上鎖轎車搜刮車內高價物品，總計在台北市大安、松山、南港、信義、內湖、大同等地區犯下10多件竊盜案件，其中一名富商今年5月間酒醉不勝酒力醉倒在忠孝東路4段路旁休息，卻遭該名竊嫌順手拔取他手上價值超過48萬元的勞力士手錶。

▲大安偵查隊幹員到南港區鄭嫌承租大樓住處，破門壓制將他逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安偵查隊幹員到南港區鄭嫌承租大樓住處破門壓制將他逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）



轄區大安警分局敦南所警方證實，今年5月3日該富商酒醉路倒後，被偷走高價勞力士手錶，4日清醒後向警方報案，大安警偵查隊立即成立專案小組，並據被害人描述調閱監視器追查，迅速鎖定竊嫌鄭男涉案。

大安偵查隊根據調閱監視器畫面，發現涉案鄭姓慣竊（56歲、竊盜、侵占等多項前科），向台北地檢署及台北地方法院聲請拘票、搜索票；警方發現，鄭嫌每次犯案後均會更換衣物變裝，並以步行方式離開犯案現場，以此手法躲避警方追查。

▲大安偵查隊幹員到南港區鄭嫌承租大樓住處破門壓制將他逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調閱監視器鎖定鄭嫌後，在今年5月24日，至鄭嫌住於北市南港區某社區大樓租屋處抓人，鄧嫌見警方上門拒絕開門，幹員立刻使用橇棍破門將他壓制逮捕，並扣得犯案時相關變裝衣物、帽、鞋，共計20多套等證物。也順利協助富商找回失竊的勞力士名錶。

大安警方表示，鄭嫌犯案足跡遍佈台北市松山分局、南港分局、信義分局、內湖分局、大同分局等轄區，鄭嫌落網後矢口否認犯案，但警方出示監視器及扣案證物令他難以狡辯，隨案解送台北地檢署偵辦，台北地院法官裁定羈押禁見。

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