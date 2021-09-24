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社會 社會焦點 保障人權

胸器女帶結婚照「驗明正身」　赴警局領完嫁妝超開心

▲嫁妝金飾遭竊的鍾姓人妻，帶著6年前的結婚照，高興的到警局認領回8件金飾。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲嫁妝金飾遭竊的鍾姓人妻，帶著6年前的結婚照，高興的到警局認領回8件金飾。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹41歲楊姓慣竊趁中秋連假民眾出遊，從新竹一路狠刮到苗栗，偷到通霄後被警方鎖定，飛車追逐到竹林將他逮捕，查扣金飾、現金逾80萬元。竹南警方透過媒體及網路籲請被害人認領；新竹市1名鍾姓人妻帶著報案單，及6年前的結婚照，找回失去的嫁妝，並頻向警方致謝。

警方表示，楊嫌先在新竹騎著偷來的機車，沿台1線一路往南行竊，共在竹南、通霄地區竊取了大批金飾及現金；19日中午被警方發現機車出現在通霄鎮上，遭竹南、通霄警方合力逮獲，起出現金20多萬元及市價約60萬元的金飾；這些贓物多數已讓受害民眾認領，但還有幾件金飾尚待招領，連楊嫌自己也不知是從哪戶人家偷來的。

▲▼楊嫌被逮後，當場起出大批金飾現金；鍾女得知消息後，帶著結婚時拍的照片佐證，開心認領回嫁妝。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼楊嫌被逮後，當場起出大批金飾現金；鍾女得知消息後，帶著結婚時拍的照片佐證，開心認領回嫁妝。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼楊嫌被逮後，當場起出大批金飾現金；鍾女得知消息後，帶著結婚時拍的照片佐證，開心認領回嫁妝。（圖／記者黃孟珍翻攝）

住在新竹香山的鍾女，得知竹南警方公布的金飾認領訊息後，立馬認出是自己日前遭竊且極具紀念意義的嫁妝金飾，隨即帶著報案單及翻出6年前結婚時拍下的相關照片佐證，前往竹南分局，認領回8件嫁妝金飾。鍾女也向警方表示，原本已不抱任何希望了，沒想到居然能失而復得，頻頻感謝警方的積極努力。

不過，竹南警方還說，目前尚有1件贓物尚待認領，失竊民眾可盡速洽詢竹南警察分局偵查隊。

►新竹男先偷機車再「一路向南」闖空門　海撈80萬遭警飛車逮捕

►苗栗苑裡小貨車、轎車碰撞　雙雙衝入田！女駕駛插管急救中

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

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