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社會 社會焦點 保障人權

無業男「騎驢找馬」狂偷12輛單車！市值1萬被他1千元賤賣

▲▼高雄無業男。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鄭嫌專挑沒上鎖、國內知名大廠自行車偷竊。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市一名鄭姓男子因缺錢花用，近日在鹽埕區盯上沒有上鎖的自行車行竊，得手後還「騎驢找馬」，找尋其他更高單價的自行車，再「以車換車」以市值1／10的價錢賤賣給車行，警方為擴大清查銷贓店家，法院裁定鄭嫌聲押獲准。

鹽埕分局在短短10天內陸續接獲民眾報案，指稱自行車遭竊，前後相加至少有5件，另外還有1件是單車店內有錢包也被竊走。警方成立專案小組調查，鎖定一名40歲鄭姓男子。

▲▼高雄無業男。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鄭嫌習慣「騎驢找馬」，偷一台、換一台，最後將價值最高的自行車賤賣給車行。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方追查後，發現鄭姓男子在9月5日搭乘捷運進入鹽埕區，先是以步行方式搜尋騎樓地、校園附近沒上鎖的自行車，得手後就「騎驢找馬」，找到下一輛單價更高的自行車，就採「以車換車」的方式，最後將價值最高的自行車賣給車行得利。

經報請檢察官指揮偵辦，警方掌握鄭姓嫌犯行蹤，7日下午持拘票將他逮捕歸案，隨後帶他前往台市北區、高雄左營區2家自行車店，共查扣到他銷贓變賣的6輛自行車。

▲▼高雄無業男。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鄭姓嫌犯共竊得12輛自行車，總價近8萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄無業男。（圖／記者吳世龍攝）

▲鄭嫌以1/10市價賤賣竊得來的自行車。（圖／記者吳世龍攝）

警方調查，鄭姓嫌犯沒有工作，因缺錢花用才行竊，他專門偷市價5000元以上、國內大廠製造的自行車，得手後又以市值1／10的價錢賤賣，其中1輛市值1萬元，也被鄭嫌以1000元賤賣。目前為止，共清查鄭姓嫌犯竊得12輛自行車，總價近8萬元，其中有6輛已返還給原車主。

警方表示，為擴大清查銷贓店家與被害案件，並避免竊嫌持續橫行，已向指揮偵辦檢察官申請將鄭嫌聲請羈押，並經法院裁定收押。

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