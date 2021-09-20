北投停電他害的！老司機變裝登山客場勘　3段式偷電纜手法曝　

記者張君豪／台北報導

日前台北市北投區中山路山區道路發生沿線電纜線遭人剪斷竊取，同一時期北投區石牌東華街一帶也有工地遭剪取電纜，警方研判3件竊案均為同一慣竊所為，循線展開調查，透過監視器卻遍尋不著歹徒取走電纜線關鍵畫面，北投警分局立刻動員轄區所有派出所調閱監視器高手警員助陣，成立跨所聯合調閱小組，這才揭露慣竊行竊手法！

▲陳姓慣竊以變裝、行竊後將電纜藏匿草叢等方式擾亂警方調閱監視器時序，仍遭警方破解犯案手法逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方在案發後抽絲剝繭，過濾上百支監視器影像，這才鎖定曾有多次竊盜電纜線前科48歲陳姓男子涉案，慣竊曝光遭鎖定關鍵，是多次巧妙出現在同樣犯罪現場。

▲陳姓慣竊以變裝、行竊後將電纜藏匿草叢等方式擾亂警方調閱監視器時序，仍遭警方破解犯案手法逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方據此鎖定陳嫌，為求蒐證完備北投警分局持續擴大調閱監視器、這才完整呈現陳嫌專業犯罪手法；原來陳嫌先把騎來的機車藏於遠處巷弄間，並變裝假冒運動登山客，進行勘查地形，等到深夜爬上電桿，拿出工具剪斷電纜線。

但專業的陳嫌並未立即將電纜線運走變賣，而是先把竊剪電纜線藏於山區隱密處草叢，特意藉此規避警方調閱監視器時序，拖延警方偵辦進度，陳嫌會耐心等候數天，再以機車分批載出變賣。

警方坦言，陳嫌運用此手法，確實成功擾亂警方偵辦進度，增加調閱影像難度；但分局端召集轄區警所有監視器調閱高手群力密集過濾分析、終於掌握陳嫌行蹤，順利逮人，全案訊後依加重竊盜罪移送士林地檢署偵辦；警方呼籲民眾及資源回收業者切莫收購來路不明的電纜銅線，警方將積極追查陳嫌後續銷贓管道，上述行為將吃上贓物罪官司。

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