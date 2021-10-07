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拜登稱與習近平都遵守台灣協議　陸委會：美維持對台堅若磐石承諾

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅）

記者蔡紹堅／台北報導

美國總統拜登5日被問及台灣問題時表示，他與中國大陸國家主席習近平都同意遵守台灣協議。對此，陸委會發言人邱垂正7日指出，拜登是針對中共對台軍事挑釁做出的回應，美方已在第一時間說明，美對台政策不變，維持對台灣堅若磐石的承諾。

邱垂正表示，美國總統拜登是針對記者詢問中共對台軍事挑釁所做出的回應，美方也在第一時間說明，美國政府對台政策不變，依據台灣關係法及六項保證，維持對台灣堅若磐石的承諾，同時，日本、澳洲、德國等民主國家與國際社會也對中共脅迫行徑表達嚴重關切。

對於美中高層近期在蘇黎世會面，邱垂正提到，政府將持續關注情勢發展，「對於中方發布涉台立場，我方重申台灣從來不是中華人民共和國一部分，中共利用國際場域宣示其一貫主張，並不會改變此一事實。」

邱垂正強調，北京當局應停止對台施壓脅迫，也應調整其對香港新疆民主人權及在區域的高壓強制作為，「我政府維持台海和平穩定的政策一貫而堅定，遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進。」

邱垂正還說，政府將持續密切關注相關情勢發展，及對兩岸關係可能影響，審慎應處，我們要正告北京當局，自我節制，切勿刻意製造事端。 

▼拜登與習近平2012年時曾在白宮會面。（圖／路透）

▲▼ 2012年2月14日，中國國家主席習近平訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

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