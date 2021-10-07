美官員：拜登習近平視訊峰會敲定　美國安顧問蘇利文「挺台自衛」

▲美國高級官員匿名透露，拜登總統年底前將與中國國家主席習近平進行視訊雙邊會談。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國政府一名高級官員匿名透露，總統拜登與中國國家領導人習近平原則上已經同意，雙方將在2021年底前舉行視訊會談，以確保在世界上最重要且最緊張的關係能較為穩定。而此計畫是白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在瑞士與中國最高外交官楊潔篪會晤的成果之一，且強調美國將繼續支持台灣自衛。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與蘇利文在瑞士會晤中討論中美合作與分歧領域，雙方並同意採取行動讓中美關係重回穩定。此前一周，北京向台灣防空識別區（ADIZ）派遣了創紀錄數量的軍機，美國國務卿布林肯與其他高級官員對此可能造成台海不穩定與誤判的行為發出尖銳警告。

一名拜登政府高官向CNN匿名透露，蘇利文和楊潔篪會晤的核心目標是改善兩個世界大國間的溝通，避免不必要的誤解，「我們在今天的會談中達成一項原則協議，即兩國領導人將在年底前舉行一次視訊的雙邊會談，我們認為雙方元首在在管理兩國關係及溝通上，透過雙邊直接討論以發揮更大作用尤其重要。」他補充，諸如時間安排等細節將在未來幾天內敲定。

▲中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪6日在瑞士蘇黎世機場附近一家飯店與白宮國安顧問蘇利文會晤。（圖／達志影像／美聯社）

這名官員表示，蘇利文與楊潔篪的會面是「富有成效的一步」，不同於布林肯與中國外交部長王毅在阿拉斯加中美會談時的針鋒相對，這次雙方能夠在私下反覆進行對話，語氣不同，感覺也不一樣，兩人的談話「坦率、直接、內容廣泛」。他表示，拜登9月10日通話習近平後，「果真確保我們有開放的溝通渠道，他們（蘇、楊）談到了進行比迄今為止更有實質性對話的重要性，包含私下進行這種對話的必要，這就是他們今天會議的全部內容。」

官員也透露，會議中蘇利文將氣候變遷化歸屬於合作領域，但強調美國不會接受中國試圖將氣候挑戰視為交易性問題，或者視為華盛頓將接受氣候或其他協議等的聯繫，「蘇利文非常明確地表示，將雙邊問題與至關重要的跨國氣候挑戰掛勾起來，我們認為是不可接受的，也不是我方運作的框架。」

這名官員也說，蘇利文在台灣問題上也相當坦率，「他非常清楚地表達了美國對北京方面最近的挑釁活動的擔憂，以及對北京在台海對岸持續施加壓力和脅迫的憂慮。」他引述蘇利文說法稱，美國將繼續支持台灣的自我防衛，「我們將反對任何改變現狀的單方面行動。」對於中國方面的回應，官員則拒絕向CNN多作描述。

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