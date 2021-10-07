防公車門夾人　北市3000輛公車加裝隔板

▲北市公運處針對3000輛「低地板公車」的中門兩側加裝防護隔板，台北市議員王欣儀實勘試裝情況。（圖／王欣儀議員辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

公車夾門事件層出不窮，為了加強民眾乘車安全，台北市議員王欣儀要求公運處研擬「隔板設備改善做法」，目前公運處決定將針對全市近3000輛低地板公車的中門兩側，加裝2片160公分的隔板，避免乘客又因穿越隔板刷卡或放置物品，而被夾傷。

王欣儀指出，日前曾發生多起民眾將頭手越過公車中門旁隔板遭車門夾傷事件；因大部分公車中門兩側隔板較低，才會易使乘客將頭手穿越隔板刷卡或放置物品；為杜絕此類事件發生，要求公運處應儘速邀集業者研議，以阻隔防護形式改善。

公運處處長常華珍表示，先前已跟本市公車業者開過3次的研商會議，疫情期間，雖然運量、收入銳減，但為了乘客安全，業者也做了很多的努力，經評估後，將於全市3000輛的低地板公車中門兩側加裝2片160公分的透明壓克力隔板，提升保護力，預計明年3月底會改善完成。

首都客運總經理李建文指出，除了低地板公車中門加裝隔板之外，在今年5月本市3,177輛公車車門皆已安裝「車門防夾裝置」，避免乘客上、下車時遭車門關閉夾住後拖行之事件發生；此外，之後低地板公車內部也會加裝「全自動酒精感應器」，替代民眾須自行手動按壓酒精噴霧罐。