YouBike騎破2億人次！　北市推3活動抽iPhone 13、1萬元現金

▲為慶祝YouBike累計總騎乘次數將達2億人次，北市推出3項活動。（圖／台北市交通局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

北市推出YouBike2.0大獲好評，輕樁設計讓佈點快速邁入660站，公共自行車租賃路網已超過YouBike 1.0，並估計於10月中旬YouBike 1.0及2.0累計總騎乘次數將達2億人次里程碑。北市交通局與微笑單車推出一系列慶祝活動，第2億人次的幸運兒可獲得1萬元現金，另規劃抽獎活動，騎乘達10次可獲抽獎機會，最大獎為iPhone 13。

北市交通局統計，北市自2018年4月總騎乘次數破1億後，將於今年10月中旬衝破2億人次大關，經今年7月解除疫情3級管制、9月開學及YouBike 2.0擴大設置站點的助攻下，每日總騎乘次數已恢復管制前水準。

北市交通局指出，為持續鼓勵民眾使用YouBike，與微笑單車公司共推出3項慶祝活動，第一個為「尋找台北第兩億人次幸運兒」，第2億人次幸運兒將獲頒現金1萬元及YouBike 2.0造型悠遊卡1張，前、後5名幸運兒（共10名）能獲得全聯禮券500元及YouBike 2.0造型悠遊卡1張。

交通局提及，第二個活動為「我兩億騎趣台北」，自10月7日起至11月6日止， 於北市租借YouBike 1.0或YouBike 2.0公共自行車，每達10次即可獲得1次抽獎機會，將送出iPhone13 128G、全聯禮券500元、YouBike運動提袋、YouBike 2.0造型悠遊卡、全家便利商店Let's Café冰經典拿鐵大杯等多項獎品，騎越多次中獎機率越高。

交通局表示，第三個活動是「台北YouBike小達人讚出來」，自10月7日起至10月21日止，於微笑單車官方Fb「YouBike大台北粉絲團」活動貼文下方回覆試卷，即有機會抽中YouBike 2.0造型悠遊卡。

最後，北市交通局說明，YouBike 2.0自今年5月8日正式啟用後，持續會勘評估增加站點，現總站點已達660站，全市全區從大馬路旁捷運站出口到居民生活小街巷，都可以見到YouBike 2.0站點蹤跡，大大提升民眾借還車便利性，將持續辦理YouBike 2.0建置增加服務節點密度，預計年底可達750站，2022年底達1200站目標。