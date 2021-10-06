快訊／北市「熊好券」意願登記截止「延期1週」　10月15日才抽獎

▲台北市長柯文哲日前出席台北熊好券記者會，原訂於10月8日抽獎，延期至10月15日。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前推出「台北熊好券」加碼振興方案，原訂9月22日至10月6日止，可透過「台北通」APP登記，並於10月8日抽獎。不過，台北市政府6日晚間突然改口，確定意願登記延期至10月14日，並於10月15日抽獎。

台北市政府表示，為振興本次受到新冠疫情影響的北市店家，並讓更多民眾能夠共同參與本次「台北熊好券」振興活動，北市延長「台北熊好券」意願登記時間至10月14日晚上24時截止，並預計10月15日上午在律師見證下公開線上抽獎。

北市府指出，台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，份數超過100萬份。目前已有超過70萬台北通會員完成意願登記，累計登記份數達340萬份，為擴大本次振興活動參與度，尚未參加的民眾敬請把握最後機會，立即下載台北通APP及完成意願登記即可參加熊好券抽獎。

另為鼓勵店家加入振興行列，北市府提出「熊好店家王」激勵獎金共210萬元，分為5大類，各類收券數前3名分別可獲得15萬元、10萬元、5萬元的激勵獎金。

但除了希望登記人數更踴躍外，台北市政府秘書長陳志銘受訪時坦言，目前除了「住宿券」預算已經獲得議會通過之外，其他都還來不及，預算一定得通過後才可以啟動，且有些議員希望北市府能說明更清楚，因此預計7日於台北市議會財建委員會再做說明。