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可以唱歌了！北市錢櫃、好樂迪、星聚點這20家分店「即起復業」

▲▼ 錢櫃 。（圖／記者林裕豐攝）

▲北市20間KTV於6日起恢復營業 。（資料圖／記者林裕豐攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲6日宣布，北市已接受KTV、MTV等營業場所的申請，今日上午進行檢查，符合相關規範者，晚上就可以恢復營業。台北市商業處副處長江美玲晚間受訪時表示，目前北市共有20家分店進行申請，今天全數通過復業。

柯文哲6日於防疫記者會中提及，10月4日才收到經濟部的管理細則，10月5日就有業者迅速反應，今日市府單位已有實地審查，總共20家來申請，預計下午會全數檢查完畢，有符合6成以上打疫苗、沒打疫苗有7天內快篩，晚上就可以唱KTV。

為了落實疫調追蹤管制，柯文哲提醒，「進KTV要掃一次QRCode，進包廂還要掃一次包廂的QRCode，因為要確認包廂有誰，將來萬一感染才有辦法抓」，不然KTV一晚進出幾百人，全部要做隔離的時候會不切實際，現在開始去唱歌一定要戴手機，「今天晚上台北市就可以開始唱KTV。」

台北市商業處副處長江美玲6日晚間接受《東森新媒體ETtoday》受訪時表示，有4大連鎖業者、20家分店進行申請，已經確定都符合規定，所有分店都審核通過，分別為錢櫃6家、好樂迪10家、星聚點2家、聚唱2家，民眾即起可去KTV消費。

▲▼截至10月6日，北市20家視聽歌唱業復業一覽表。（圖／北市商業處提供）

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