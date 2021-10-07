快訊／女機師染Delta　北市匡列居隔9人、擴大採檢149人PCR全陰性

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

華航女機師（案16377）染Delta病毒株，曾經接種過2劑莫德納疫苗，Ct值22，曾於自主健康管理期間與2名小孩接觸，因此2名小孩就讀的文山區萬芳國小、大安區建安國小預防性停課至10月12日復課。台北市衛生局疾管科長張惠美7日表示，已經匡列居家隔離9人採檢陰性，擴大採檢149人採檢結果也是陰性。

台北市副市長黃珊珊6日於防疫記者會中提及，案16377於10月1日居家檢疫結束，並在自主健康管理期間與小孩接觸，而2名小孩在10月4日、10月5日有到校上課與同學接觸，10月5日晚間接到中央通報後，已有立刻做預防性停課。

台北市政府補充，大安區建安國小受影響人數為「班級學生28生、他班3生、教師12人」，文山區萬芳國小受影響人數為「班級學生28生、扯鈴隊8生、課後班12生、教師9人」，某補習班為「班級學生12人、老師2人」，總計114人全都是「自主健康管理」，停課日期從10月6日至10月10日，10月12日週二復課。

到了晚上，黃珊珊於臉書透露，案16377感染的基因定序出爐，為Delta病毒株，引發外界熱議。

針對案16377的接觸者採檢狀況，台北市衛生局疾管科長張惠美7日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，居家隔離9人採檢陰性，擴大採檢149人採檢結果也是陰性。