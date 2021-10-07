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台東太平洋左岸咖啡　今起在全台黑沃咖啡喝得到

▲縣長饒慶鈴行銷台東咖啡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣長饒慶鈴行銷台東咖啡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東咖啡產量全國第1，台東縣政府致力推廣「太平洋左岸咖啡」品牌，結合電商平台業者「台灣好農」與連鎖咖啡品牌「黑沃咖啡」，讓更多人能品嚐到具台東特色的咖啡。在縣長饒慶鈴、黑沃咖啡執行長林佩霓及台灣好農董事長江衍宏的見證下，在黑沃咖啡全台60間門市正式上市，系列活動更推出嚐鮮價及回饋問卷抽獎，只要購買台東特色咖啡就有機會入住台東五星級桂田喜來登酒店，歡迎全國咖啡同好把握機會嚐鮮拿大獎。

縣長饒慶鈴現身黑沃咖啡台北內湖陽光店，擔任1日店長，應用AI無人自動手沖機的新科技，以參數設定沖泡水溫、時間等技術，沖泡出最佳風味的台東咖啡給消費民眾，同時宣告自10月上市限量發售1萬杯嚐鮮價。

饒慶鈴表示，台東咖啡豆面積155公頃，是全國產量第1的咖啡產區，不管是緊臨太平洋的太麻里咖啡、或深入南橫公路的海端咖啡，在山與海之間都具島嶼型咖啡特色，也都擁有精品級的水準，因此縣府積極推廣台東特色咖啡，除了持續輔導咖啡農友田間管理、病蟲害防治、辦理相關課程精進栽培管理及烘培技術，也提供肥料補貼、依據農友需求爭取機具補助，更將預計於明年主辦全國性的咖啡評鑑，打響太平洋左岸咖啡品牌並拓展行銷。

此次透過電商平台台灣好農與實體通路黑沃咖啡合作，首度將台東2個產區的咖啡生豆交由黑沃咖啡烘焙及訂製風味，展現台東咖啡精品質感。其中，山線咖啡來自海端鄉馬伊拉芙農莊的青農胡子為，所種植出來的黃波旁品種以中深焙日曬有焦糖、堅果風味；而海線來自太麻里鄉的樂山咖啡青農黃雪綾，種植鐵比卡品種以中深焙水洗有榛果、橘皮果乾風味，希望藉這次活動，將台東山海線意象設計打入精品咖啡消費市場。

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